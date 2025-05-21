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غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر أمام العين

غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر أمام العين

2025-05-21 10:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) تسجل تشكيلة النصر العديد من الغيابات المؤثرة، عندما يلتقي نظيره العين، بعد غد الجمعة، لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بدبي، وتشمل الغيابات 4 لاعبين بداعي الإيقاف هم الهولندي ليروي فير، السنغالي موسى نداي، البرازيلي ماتياس أوليفيرا وغوستافو أليكس، وراشد عيسى وحسين مهدي بسبب الإصابة، إلى جانب هداف الفريق علي مبخوت لارتباطه بالخدمة الوطنية.
ويحتل النصر المركز السادس بـ38 نقطة بفارق 3 نقاط عن العين في المركز الخامس، ويسعى العميد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يذق طعم الخسارة آخر 6 جولات.

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