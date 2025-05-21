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بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

2025-05-21 10:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، وذلك بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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