حمدان بن محمد: جيتكس أوروبا يعكس روح دبي

حمدان بن محمد: جيتكس أوروبا يعكس روح دبي
ولفت سموه إلى أن الحدث يعكس روح دبي ورؤيتها القائمة على تطوير شراكات عالمية من أجل غد أفضل للمجتمعات.
جاء ذلك في تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، احتفى فيها بإطلاق النسخة الأولى من جيتكس أوروبا "برلين 2025"، وتشارك فيه الإمارات بأكبر وفد مختص في مجال ريادة الأعمال والاستثمار الرقمي برئاسة معالي علياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة وحضور 65 جهة إماراتية، وتعرض خبراتها وتجاربها الرائدة أمام قيادات الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من حول العالم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "انطلقت فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا - برلين 2025، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أهم الوجهات العالمية للشركات الناشئة ... تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الحدث بأكبر وفد مختص في مجال ريادة الأعمال والاستثمار الرقمي برئاسة علياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال وبمشاركة وحضور 65 جهة إماراتية، وتعرض خبراتها وتجاربها الرائدة أمام قيادات الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من حول العالم".
وأضاف سموه: "الإمارات ودبي ترسمان ملامح مستقبل تكنولوجي عالمي قائم على بناء الجسور العابرة للقارات، وتعزيز الابتكار العالمي والنمو المستدام ... وهذا الحدث يعكس روح دبي ورؤيتها القائمة على تطوير شراكات عالمية من أجل غد أفضل للمجتمعات".
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