200,000 درهم جوائز للمتسوقين في دبي

MENAFN - Al-Bayan) بمناسبة عيد الأضحى المبارك تنطلق في دبي حملة ((تسوق، امسح واربح)) بجوائز نقدية، تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 درهم، لتضفي على أجواء التسوق مزيداً من الفرح والبهجة، ولتمنح المتسوقين عيدية استثنائية عبر تجربة تسوق مليئة بالحماس والمكافآت.

تُقام الحملة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و23 مركزاً تجارياً مشاركاً في مختلف أنحاء الإمارة، بتنظيم من شركة بي. يو. زد لإدارة التسويق وتنفيذ الحملات الترويجية، وباستخدام منصة ((رافل-تك)) الرقمية المتطورة للسحوبات الذكية، ما يجعل عملية المشاركة سهلة وسلسة.

وتستمر الحملة من 25 مايو وحتى ثاني أيام عيد الأضحى، حيث تتيح للمتسوّقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المراكز التجارية المشاركة الدخول في السحب الرقمي بكل بساطة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود داخل المتاجر، وتسجيل بيانات الشراء والمشاركة، للحصول على فرصة للفوز بإحدى الجوائز.

وخلال أيام عيد الأضحى ستجرى السحوبات الرقمية على الجوائز النقدية التي تشمل:

. 5 فائزين يحصل كل منهم على 15,000 درهم

. 5 فائزين يحصل كل منهم على 10,000 درهم

. 15 فائزاً يحصل كل منهم على 5,000 درهم

وقال بايجو كورياش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي. يو. زد لإدارة التسويق ومنصة ((رافل-تك)): ((يسعدنا أن نطلق هذه الحملة الاحتفالية، التي تعكس روح العيد وتعزز تجربة التسوق في دبي. نحن فخورون بتقديم فرصة حقيقية للربح، مع ضمان عملية مشاركة رقمية ذكية وميسرة. نأمل أن نرسم الابتسامة على وجوه المتسوقين، وأن نجعل من عيدهم لحظة لا تُنسى)).

وتشمل المراكز التجارية المشاركة: الغرير سنتر، مركز مجمع الخيل، مركز القوز، أرابيان سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، سنتشري مول، كراون مول، دبي فستيفال بلازا، مركز جبل علي، مرحبا مول، مركز مدن، مركز ((نيو ويست زون – الخيل))، ((نيو ويست زون – مزهر))، بالم ستريب مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، مول سيليكون سنترال، صن سيت مول، تايمز سكوير سنتر، تاون مول، مركز فيلانوفا، ومول ويست زون – المزهر.