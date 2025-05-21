"أدنوك" توقع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((أدنوك)) توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات، لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة ((اصنع في الإمارات)).

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1.300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في ((أدنوك))، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية. كما ستساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج ((أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة))، ويدعم قدرات التصنيع المحلي ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة. وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة ((اصنع في الإمارات)) المقامة حالياً في أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ((أدنوك)) ومجموعة شركاتها.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في ((أدنوك)): ((تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح ((أدنوك)) في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. وتحرص ((أدنوك)) على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتُشجّع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق ((اصنع مع أدنوك)) للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل)).

وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسة في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية ((إيكاد))، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي ((مجموعة كيزاد))، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي ((جافزا))، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين. وذلك بما يؤكد التزام ((أدنوك)) بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة.

وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، 9 شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من ((أدوس)) للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية ذ.م.م، وشركة ((بيرج)) للصناعات ذ.م.م، وشركة ((يورو)) للمقاولات الميكانيكية والكهربائية ش ذ م، و((ميتال فاب)) الشرق الأوسط ش. م. ح. ذ. م. م، وشركة ((ميكودا)) العالمية لأنظمة التشغيل، و((ناش)) الهندسية ش.م.ح.م، وشركة ((القطبي)) للصناعات المتخصصة ((بي إس أي))، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي.

بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات ((دوكاب))، وشركة ((مارك كابلز))، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات. وتخطط ((أدنوك)) لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.