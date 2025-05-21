الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعلن تأسيس مكتب تمثيلي في هونغ كونغ

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عن تأسيس مكتب تمثيلي في هونغ كونغ. وقال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن إنشاء مكتب تمثيلي للاتحاد في منطقة هونغ كونغ، يأتي ضمن جهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجانب الصيني.

وتم الإعلان خلال منتدى ((هانغتشو الرقمي))، ويُعقد ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض ((سيمليس الشرق الأوسط 2025))، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف الخوري: يسعى الاتحاد لتوسيع هذا الحضور، ليشمل مدناً صينية أخرى، مثل هانغتشو، لتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، في إطار مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمعتمدة في قمة القادة العرب في عام 2022، وبما يخدم الجانبين العربي والصيني.

وأكد الخوري في كلمته، على أهمية التعاون وبناء الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، الروبوتات، والتجارة الإلكترونية.

وقال: ((إن العالم يشهد تحولاً رقمياً غير مسبوق، ولا يمكن لأي دولة بمفردها تحقيق التقدم المطلوب، دون بناء شراكات استراتيجية قائمة على الثقة والمنفعة المشتركة، ومن هنا، فإن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، يعمل بجد على توطيد الجسور بين رواد الابتكار في المنطقة، والشركاء الاستراتيجيين الدوليين والأسواق الناشئة)).

وأشار في كلمته إلى أن دولة الإمارات، وبفضل رؤيتها الطموحة للتحول الرقمي، أصبحت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث بلغت مساهمة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي غير النفطي، نحو 11.7 %، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 20 % بحلول عام 2031.

وأشاد بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة، التي تمتلكها الدولة، بما في ذلك المعدل العالمي المرتفع لانتشار تقنيات الألياف الضوئية، والتغطية الواسعة لشبكات الجيل الخامس. وأكد الخوري أن الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية وطنية، ويتطلب التبادل المعرفي والتكنولوجي مع الدول الرائدة، والمراكز العالمية للابتكار الرقمي.

حضر المنتدى أكثر من 200 مشارك من قادة الأعمال، وممثلي الحكومات، ورواد الابتكار الرقمي من دولة الإمارات والصين، ودول أخرى من العالم، بهدف التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين.