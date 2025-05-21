"الاقتصاد" تُشارك في "اصنع في الإمارات 2025"

MENAFN - Al-Bayan) بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، شاركت وزارة الاقتصاد في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى ((اصنع في الإمارات 2025))، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار ((تسريع الصناعات المتقدمة))، وذلك بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية في الدولة، ودعم مكانتها كوجهة عالمية بارزة للصناعات المستقبلية وتحفيز المستثمرين والمبتكرين وشركات تطوير المشاريع على تصنيع المنتجات محلياً.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل العمل على توفير بيئة تجارية واستثمارية مواتية، لدعم المنتجات الصناعية الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق الاستراتيجية البارزة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يؤدي دوراً محورياً في خلق فرص تصديرية جديدة للمنتجات الصناعية الوطنية وتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بما يُسهم في ترسيخ قوة المنتج المحلي، وبما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بزيادة الصادرات غير النفطية للدولة لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول 2030، تنفيذاً لمستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

وقال: ((يُشكّل منتدى (اصنع في الإمارات) منصة وطنية بارزة لجهود الدولة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع فرص الشراكات في القطاعات الصناعية المستقبلية، وتبادل الخبرات في مجالات التصاميم الصناعية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة في هذا القطاع، بما يعزز رؤية الدولة في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد في هذا المنتدى تُجسد التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة صناعية متقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام، إلى جانب تمكين القدرات الصناعية الوطنية التي تُسهم في تطوير منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز استفادة المشاركين من مبادرة ((الملكية الفكرية الخضراء))، والتي تُعد من أبرز المشاريع التحولية لديها، والتي تقوم على دمج الملكية الفكرية في مجالات الاستدامة والطاقة الخضراء والنظيفة.

وعرضت الوزارة في جناحها بالمنتدى، مشاريعها ومبادراتها المعنية بأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار والاستدامة الصناعية، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على التوسع إلى الأسواق الصناعية المتقدمة انطلاقاً من دولة الإمارات، وتعزيز استفادتهم من الفرص التي توفرها الوزارة في هذا الصدد، كما ركزت الوزارة خلال مشاركتها على دعم التواصل مع شركات القطاع الخاص العاملة في المجالات الصناعية محلياً وعالمياً، لتشجيعها على التوسع في أعمالها ومنتجاتها بالأسواق الإماراتية عبر الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال التي توفرها الدولة.