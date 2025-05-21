الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد حزمة عقوبات جديدة أكثر تشددا ضد روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي بدء العمل على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بهدف تصعيد الضغوط عليها في ملف الأزمة الأوكرانية.وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، أن الحزمة القادمة ستكون "أكثر تشددا" من الحزم السابقة، مشددة على أن الاتحاد سيواصل الضغط حتى تحقيق وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط.



وأشارت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات أصبحت بالنسبة لبروكسل "دواء مهدئا"، محذرة من أن هذه الإجراءات أحادية الجانب أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تدهور الوضع الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.



وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات مستمرة داخل الدول الغربية حول مدى فعالية العقوبات، مع تأكيد على ضرورة الحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا حتى الوصول إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة.



وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادقوا أمس الثلاثاء على الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 17 فردا و58 كيانا قانونيا، بينها 6 شركات صينية، إضافة إلى شركتين إماراتيتين وشركة بيلاروسية واحدة.



كما طالت العقوبات الجديدة نحو 200 سفينة يزعم انتماؤها إلى ما يسمى "أسطول الظل" الروسي.

RT