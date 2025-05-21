توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تنفيذ برامج ومبادرات تخدم المجتمع المحلي في مناطق البادية الأردنية.



ووقّع المذكرة كل من مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، ومدير عام المتحف، الدكتور خالد خريس.

وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على التعاون في صياغة المشاريع المشتركة، واستقطاب الدعم والتمويل اللازم للبرامج التي سينفذها الطرفان في مناطق البادية.



كما اشتملت المذكرة على التعاون في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، لا سيما في مجال الفنون التشكيلية.