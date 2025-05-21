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العثور على مبلغ مالي في أحد محال الدراسية مول بإربد

العثور على مبلغ مالي في أحد محال الدراسية مول بإربد

2025-05-21 09:45:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عثر أحد المواطنين على مبلغ مالي في محلات "الدراسية مول" للألبسة، الواقعة في وسط البلد بمدينة إربد، عصر اليوم الأحد، الموافق 19 أيار 2025.
ودعا المواطن من فقد المبلغ إلى التواصل عبر الرقم "0776516282" ، للتحقق من التفاصيل واستعادة المال المفقود، مؤكدًا حرصه على إعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي وفق ما يثبت ذلك.


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