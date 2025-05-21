العثور على مبلغ مالي في أحد محال الدراسية مول بإربد

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العثور على مبلغ مالي في أحد محال الدراسية مول بإربد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عثر أحد المواطنين على مبلغ مالي في محلات "الدراسية مول" للألبسة، الواقعة في وسط البلد بمدينة إربد، عصر اليوم الأحد، الموافق 19 أيار 2025.
ودعا المواطن من فقد المبلغ إلى التواصل عبر الرقم "0776516282" ، للتحقق من التفاصيل واستعادة المال المفقود، مؤكدًا حرصه على إعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي وفق ما يثبت ذلك.
ودعا المواطن من فقد المبلغ إلى التواصل عبر الرقم "0776516282" ، للتحقق من التفاصيل واستعادة المال المفقود، مؤكدًا حرصه على إعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي وفق ما يثبت ذلك.
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