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كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن

كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن

2025-05-21 09:45:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصد كابيتال بنك جائزتين مرموقتين من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine لعام 2025 وهما: "أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن" و"أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن".
وحصل البنك على جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن" للسنة الثانية على التولي تقديراً لالتزامه الراسخ بتعزيز قنواته المصرفية الرقمية وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة "أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن 2025"، تقديراً لخدماته المميزة التي يقدمها لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وحرصه على تزويدهم بأفضل التجارب والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعاتهم.
ويؤكد حصول كابيتال بنك على جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعام الثاني على التوالي على التزامه الراسخ بتطوير وتعزيز قنواته المصرفية الرقمية، حيث يعكس هذا الإنجاز جهود البنك المستمرة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائه في العالم الرقمي.
فيما تعد جائزة "أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن" تقديراً لأداء كابيتال بنك المتميز في تقديم حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، بفضل خدماته الاستشارية الموثوقة، والتخطيط المالي الاستراتيجي، وإمكانية الوصول إلى منتجات الاستثمار العالمية. ويضمن نموذج البنك الذي يركز على خدمة العملاء، والمدعوم بمديري محافظ خبراء وأبحاث متعمقة، استراتيجيات مخصصة لتنمية الثروات بما يتماشى مع الأهداف المالية للعملاء.
وتعتبر مجلة الأعمال الدولية منصة إعلامية رائدة في عالم المال والأعمال، حيث يصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 50 ألف مشارك، ويشمل ذلك المستثمرين والمدراء التنفيذيين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين. وتهدف المجلة إلى تقديم آخر الأخبار من عالم المال وتعزيز الحلول المبتكرة في القطاع المالي، كما تحتفي بالإنجازات الاستثنائية التي تتحقق في مجالات الخدمات المصرفية، والمالية، والاستثمارات، والتكنولوجيا.

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