نقيب الصحفيين يلتقي مدير عام التطوير الحضري
وأكد المومني، خلال زيارته للمؤسسة يرافقه نائب النقيب عوني الداوود، مواصلة متابعة النقابة لهذا الملف الذي يحظى بأولوية وأهمية لدى الصحفيين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المؤسسة والنقابة، وبالدور الذي تضطلع به في خدمة الوطن والمواطنين من خلال ما تقوم به من مشاريع في مختلف محافظات المملكة.
بدورها، هنأت العطيات، النقيب ونائبه ومجلس النقابة الجديد بثقة زملائهم في الهيئة العامة، مؤكدة استعداد المؤسسة للمساهمة في تمكين النقابة من تحقيق أهدافها في ملف الأراضي والإسكان.
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