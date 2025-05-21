نقيب الصحفيين يلتقي مدير عام التطوير الحضري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نقيب الصحفيين، طارق المومني، اليوم الأربعاء، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، مستعرضا عددا من الأفكار المطروحة لتوفير أراض ومساكن لمنتسبي النقابة.



وأكد المومني، خلال زيارته للمؤسسة يرافقه نائب النقيب عوني الداوود، مواصلة متابعة النقابة لهذا الملف الذي يحظى بأولوية وأهمية لدى الصحفيين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المؤسسة والنقابة، وبالدور الذي تضطلع به في خدمة الوطن والمواطنين من خلال ما تقوم به من مشاريع في مختلف محافظات المملكة.



بدورها، هنأت العطيات، النقيب ونائبه ومجلس النقابة الجديد بثقة زملائهم في الهيئة العامة، مؤكدة استعداد المؤسسة للمساهمة في تمكين النقابة من تحقيق أهدافها في ملف الأراضي والإسكان.