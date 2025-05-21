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تجارة العقبة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

تجارة العقبة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

2025-05-21 09:45:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت غرفة تجارة العقبة، خلال لقاء مع السفير الصيني لدى المملكة، تشن تشوان دونغ، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستوردين من الصين عبر العقبة.


ووفق بيان صادر عن الغرفة، تناولت المباحثات تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للتجار الأردنيين الراغبين بالسفر إلى الصين، مشددة على ضرورة التنسيق مع القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بهذا الخصوص.


وأكدت الغرفة أهمية مشاركة المستثمرين والتجار في العقبة في المعارض التي تقام في الصين، إلى جانب إعادة تفعيل المعرض الدائم للمنتجات الصينية في الأردن، بما يخدم القطاع التجاري ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي لدول المنطقة.

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