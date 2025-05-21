مذكرة تعاون بين مكافحة الأوبئة والحوسبة الصحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وشركة الحوسبة الصحية (برنامج حكيم)، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون في عدد من المجالات التي تعزز الوعي الصحي في المجتمع.



وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، والمدير التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال الصحي من خلال تطوير وتحديث نظم المعلومات الصحية.



وأكد البلبيسي، أهمية التعاون لتوفير المعلومات الطبية لجميع المعنيين، للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنظومة الصحية، من خلال البناء عليها مستقبلا.



وقال إن الرعاية الصحية الأولية باتت حجر الأساس في المنظومة الصحية، كونها تمثل الخط الأول في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة للمواطن بشكل سريع وبجودة عالية.