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الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً

الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً

2025-05-21 09:45:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، غدا الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.


وأوضح أن العربة ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.

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