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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.18 بالمئة الى مستوى 2631 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، بقيمة سبعة ملايين دينار، نتيجة عقد 3338 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.
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