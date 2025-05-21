مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الأربعاء ، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجولات مشبوهة فيه، فيما ضيقت شرطة الاحتلال على المصلين عبر حواجزها الحديدية المنتشرة على بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجولات مشبوهة فيه، فيما ضيقت شرطة الاحتلال على المصلين عبر حواجزها الحديدية المنتشرة على بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين