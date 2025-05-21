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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

2025-05-21 09:45:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الأربعاء ، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجولات مشبوهة فيه، فيما ضيقت شرطة الاحتلال على المصلين عبر حواجزها الحديدية المنتشرة على بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا


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