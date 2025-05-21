مدير الأمن العام يوجّه بتوسيع الخدمات الأمنيّة والمجتمعية في لواء الرويشد

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مدير الأمن العام يوجّه بتوسيع الخدمات الأمنيّة والمجتمعية في لواء الرويشد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، كتيبة الدرك 25 التابعة لقيادة درك الشرق في لواء الرويشد، للوقوف على جاهزية الوحدات الأمنية والاطلاع على مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدّمة للمواطنين.
ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه مرتبات الوحدات والتشكيلات العاملة من قوات درك ودفاع مدني وشرطة بادية ملكية، تحيات القائد الأعلى للقوات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام في مختلف تشكيلاته، وما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.
وأكّد مدير الأمن العام ضرورة الاستمرار في تعزيز الجاهزية العملياتية وتطوير الخدمات المقدّمة، مشدداً بأن حربنا ضد آفة المخدرات مستمرة وبأعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك مع القوات المسلّحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة
مشيداً بالنجاحات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات وقوات الدرك وشرطة البادية الملكية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مهربيها وتجّارها، وقطع الطريق أمامهم ومنعم من نشر سمومهم في المملكة أو في دول الجوار وبكل حزم وكفاءة .
وأشار اللواء المعايطة إلى حرص المديرية على دعم وحداتها بالإمكانات الفنية والتقنية كافّة، وبما يضمن تعزيز الشعور بالأمن وتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين في جميع الظروف والأحوال، موجهاً بتوسيع الخدمات المجتمعية وأطر التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي .
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد كتيبة الدرك 25 حول أبرز الواجبات الميدانية والعملياتية المنفذة ضمن خطط مدروسة، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق مع باقي الوحدات والتشكيلات الأمنيّة لضمان الاستجابة الفعّالة وتقديم الخدمة المثلى لأبناء المجتمع.
ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه مرتبات الوحدات والتشكيلات العاملة من قوات درك ودفاع مدني وشرطة بادية ملكية، تحيات القائد الأعلى للقوات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام في مختلف تشكيلاته، وما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.
وأكّد مدير الأمن العام ضرورة الاستمرار في تعزيز الجاهزية العملياتية وتطوير الخدمات المقدّمة، مشدداً بأن حربنا ضد آفة المخدرات مستمرة وبأعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك مع القوات المسلّحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة
مشيداً بالنجاحات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات وقوات الدرك وشرطة البادية الملكية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مهربيها وتجّارها، وقطع الطريق أمامهم ومنعم من نشر سمومهم في المملكة أو في دول الجوار وبكل حزم وكفاءة .
وأشار اللواء المعايطة إلى حرص المديرية على دعم وحداتها بالإمكانات الفنية والتقنية كافّة، وبما يضمن تعزيز الشعور بالأمن وتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين في جميع الظروف والأحوال، موجهاً بتوسيع الخدمات المجتمعية وأطر التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي .
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد كتيبة الدرك 25 حول أبرز الواجبات الميدانية والعملياتية المنفذة ضمن خطط مدروسة، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق مع باقي الوحدات والتشكيلات الأمنيّة لضمان الاستجابة الفعّالة وتقديم الخدمة المثلى لأبناء المجتمع.
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