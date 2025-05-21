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توديع الإشارة الضوئية .. تغييرات مهمة على شارع الأردن

توديع الإشارة الضوئية .. تغييرات مهمة على شارع الأردن

2025-05-21 09:45:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ تحسينات مرورية شاملة على شارع الأردن – تقاطع الملكة علياء، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية المرورية في العاصمة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من وإلى محافظات الشمال، وتخفيف الازدحامات على هذا المحور الحيوي.
وتتضمن الأعمال إلغاء الإشارة الضوئية على التقاطع بشكل نهائي، وإجراء أعمال توسعة على الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى التقاطع، إلى جانب تحسين الأرصفة والبنية التحتية الجانبية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للطريق وتحقيق انسياب مروري أفضل.
وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أنه تم تحويل الإشارة الضوئية على تقاطع الملكة علياء إلى وضعية“الفلشر” منذ فترة، مع مراقبة الموقع ودراسة أثر الحركة المرورية بشكل مستمر، ما مكّن الفرق المختصة من تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بإلغاء الإشارة وتنفيذ التحسينات اللازمة.
وتؤكد الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، واستجابة لازدياد الحركة المرورية على شارع الأردن.
كما ستقوم أمانة عمّان الكبرى بتوفير جميع وسائل السلامة العامة والإرشاد المروري في مواقع العمل، مع تواجد كوادر ميدانية من إدارة السير لتنظيم حركة المركبات ومتابعة أي تأثيرات مرورية ناتجة عن الأعمال.

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