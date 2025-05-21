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عاجل تحذير رسمي: ملاحقة قانونية للمحتفظين بأملاك تعود لجماعة الإخوان المنحلة

عاجل تحذير رسمي: ملاحقة قانونية للمحتفظين بأملاك تعود لجماعة الإخوان المنحلة

2025-05-21 09:45:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة، من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، إنّ جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، ومسجّلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أيّة عقود مع الجمعية المنحلّة بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار، ولم يُصوّبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حدّدتها وزارة التنمية الاجتماعية، فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وبيّنت اللجنة أن هناك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلّة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أمهلت، في 14 أيار 2025، المتخلّفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يُرفقوا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استنادًا إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10/2/2020، القاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي جرى تأسيسها عام 1946، منحلّة حكمًا منذ تاريخ 16/6/1953، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلّة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

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