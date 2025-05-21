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كلاوديرا تكشف عن حلها الموحّد والمتقدم لتمثيل البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مراكز البيانات المحلية
(MENAFN- Matrix PR) أعلنت شركة كلاوديرا، المنصة الهجينة الوحيدة المتكاملة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الأحدث لحلها Cloudera Data Visualization كلاوديرا داتا فيزيولازيشن ، الذي يوسّع نطاق قدراته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل المؤسسات التي تعتمد على البنى التحتية المحلية.
يوفر هذا الحل الجديد أداة قوية وعالية الأداء تتيح تعميم الوصول إلى الرؤى والتحليلات عبر دورة حياة البيانات بالكامل. ومن خلال Cloudera Data Visualization، يمكن لمهندسي البيانات، والمحللين، والعلماء المختصين التفاعل والتعاون وتبادل الرؤى بطريقة سلسة وفعالة، بالاعتماد على لغة مشتركة هي التصور البياني، دون المساس بأمن البيانات أو التزامات الحوكمة.
وغالباً ما تواجه المؤسسات تحديات في تمثيل البيانات بفعالية نتيجة التقسيمات التشغيلية، والتكامل المعقد بين الأنظمة، والقيود المفروضة على إدارة البيانات. ومن دون منصة موحدة، قد تكون تصورات البيانات مجتزأة أو مضللة، ما يؤدي إلى قرارات غير دقيقة.
اليوم، ومع توفّره محلياً، يقدّم Cloudera Data Visualization إمكانات ذكاء اصطناعي آمنة ومتكاملة ضمن بنية كلاوديرا الأساسية، ما يمنح المؤسسات القدرة على تصور البيانات ذاتياً عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة، وعبر دورة حياة البيانات كاملة. ويُمكن الآن للمستخدمين استخراج القيمة من بياناتهم المحلية باستخدام أدوات تصوير بديهية جاهزة للاستعمال، بالإضافة إلى إمكانيات الاستعلام بلغة طبيعية. وبذلك، بات بإمكان المؤسسات تعزيز سرعة الأداء، وكفاءة العمليات، وتعاون الفرق.
وفي هذا السياق، قال أحمد شاكورة، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا) في كلاوديرا: "من خلال إتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالقرب من موطن البيانات، نمكّن الفرق المختلفة – من علماء البيانات إلى المستخدمين في الإدارات – من التعاون بفعالية أكبر والتصرف بسرعة أكبر بناءً على الرؤى المتوفرة. هذا النهج الموحّد يُسهم في كسر الحواجز التقليدية داخل المؤسسات، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات ذكية تستند إلى البيانات، دون المساس بالأداء أو معايير الحوكمة."
أبرز مزايا Cloudera Data Visualization:
تمثيل بيانات فوري وجاهز: أداة سهلة الاستخدام تعتمد على السحب والإفلات، مع إمكانية اختيار إضافات مخصصة لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات بحسب مختلف حالات الاستخدام – من تتبّع سلوك العملاء إلى تحليل اتجاهات التداول عبر عقود – ضمن منصة واحدة.
أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة: الاستفادة من أداة AI Visual المدمجة ضمن المنصة، لدمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الخاص بتحليلات الأعمال (BI). تتيح هذه الأداة إنشاء تقارير مرئية وهيكلية باستخدام استعلامات بلغة طبيعية، مما يوسّع نطاق الوصول إلى التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
منشئ تطبيقات لاستشراف المستقبل: إمكانية تطوير تطبيقات مخصصة باستخدام هذه الميزة المبتكرة، المدعومة بنماذج تعلم آلي جاهزة ضمن كلاوديرا إيه آي، بالإضافة إلى تكامل مع نماذج آمازون بد روك وأوبن إيه آي ومايكروسوفت آزور.
أمان على مستوى المؤسسات: الوصول إلى البيانات المؤسسية من أي موقع دون الحاجة إلى نقلها أو نسخها أو تعريضها لمخاطر، بفضل تكامل الأمان عبر Cloudera Shared Data Experience (SDX).
حوكمة قوية: إدارة محكمة للبيانات المستخدمة في التصوير من خلال ميزات متقدمة لحوكمة البيانات.
ويضيف شاكورة: "تُتيح هذه الإمكانيات للمؤسسات الاستفادة القصوى من بياناتها، مع الامتثال الكامل لمتطلبات الأمان الصارمة في بيئات العمل الحديثة. إنها تُشكّل حجر الأساس لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الفعّال بين الفرق المختلفة."
لمعرفة المزيد عن Cloudera Data Visualization المتوفر حالياً في البيئات المحلية، يُرجى زيارة موقع كلاوديرا الإلكتروني.
يوفر هذا الحل الجديد أداة قوية وعالية الأداء تتيح تعميم الوصول إلى الرؤى والتحليلات عبر دورة حياة البيانات بالكامل. ومن خلال Cloudera Data Visualization، يمكن لمهندسي البيانات، والمحللين، والعلماء المختصين التفاعل والتعاون وتبادل الرؤى بطريقة سلسة وفعالة، بالاعتماد على لغة مشتركة هي التصور البياني، دون المساس بأمن البيانات أو التزامات الحوكمة.
وغالباً ما تواجه المؤسسات تحديات في تمثيل البيانات بفعالية نتيجة التقسيمات التشغيلية، والتكامل المعقد بين الأنظمة، والقيود المفروضة على إدارة البيانات. ومن دون منصة موحدة، قد تكون تصورات البيانات مجتزأة أو مضللة، ما يؤدي إلى قرارات غير دقيقة.
اليوم، ومع توفّره محلياً، يقدّم Cloudera Data Visualization إمكانات ذكاء اصطناعي آمنة ومتكاملة ضمن بنية كلاوديرا الأساسية، ما يمنح المؤسسات القدرة على تصور البيانات ذاتياً عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة، وعبر دورة حياة البيانات كاملة. ويُمكن الآن للمستخدمين استخراج القيمة من بياناتهم المحلية باستخدام أدوات تصوير بديهية جاهزة للاستعمال، بالإضافة إلى إمكانيات الاستعلام بلغة طبيعية. وبذلك، بات بإمكان المؤسسات تعزيز سرعة الأداء، وكفاءة العمليات، وتعاون الفرق.
وفي هذا السياق، قال أحمد شاكورة، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا) في كلاوديرا: "من خلال إتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالقرب من موطن البيانات، نمكّن الفرق المختلفة – من علماء البيانات إلى المستخدمين في الإدارات – من التعاون بفعالية أكبر والتصرف بسرعة أكبر بناءً على الرؤى المتوفرة. هذا النهج الموحّد يُسهم في كسر الحواجز التقليدية داخل المؤسسات، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات ذكية تستند إلى البيانات، دون المساس بالأداء أو معايير الحوكمة."
أبرز مزايا Cloudera Data Visualization:
تمثيل بيانات فوري وجاهز: أداة سهلة الاستخدام تعتمد على السحب والإفلات، مع إمكانية اختيار إضافات مخصصة لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات بحسب مختلف حالات الاستخدام – من تتبّع سلوك العملاء إلى تحليل اتجاهات التداول عبر عقود – ضمن منصة واحدة.
أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة: الاستفادة من أداة AI Visual المدمجة ضمن المنصة، لدمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الخاص بتحليلات الأعمال (BI). تتيح هذه الأداة إنشاء تقارير مرئية وهيكلية باستخدام استعلامات بلغة طبيعية، مما يوسّع نطاق الوصول إلى التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
منشئ تطبيقات لاستشراف المستقبل: إمكانية تطوير تطبيقات مخصصة باستخدام هذه الميزة المبتكرة، المدعومة بنماذج تعلم آلي جاهزة ضمن كلاوديرا إيه آي، بالإضافة إلى تكامل مع نماذج آمازون بد روك وأوبن إيه آي ومايكروسوفت آزور.
أمان على مستوى المؤسسات: الوصول إلى البيانات المؤسسية من أي موقع دون الحاجة إلى نقلها أو نسخها أو تعريضها لمخاطر، بفضل تكامل الأمان عبر Cloudera Shared Data Experience (SDX).
حوكمة قوية: إدارة محكمة للبيانات المستخدمة في التصوير من خلال ميزات متقدمة لحوكمة البيانات.
ويضيف شاكورة: "تُتيح هذه الإمكانيات للمؤسسات الاستفادة القصوى من بياناتها، مع الامتثال الكامل لمتطلبات الأمان الصارمة في بيئات العمل الحديثة. إنها تُشكّل حجر الأساس لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الفعّال بين الفرق المختلفة."
لمعرفة المزيد عن Cloudera Data Visualization المتوفر حالياً في البيئات المحلية، يُرجى زيارة موقع كلاوديرا الإلكتروني.
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