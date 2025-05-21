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شركة Bitget توزِّع أكثر من 5000 بيتزا في أكثر من 20 مدينة حول العالم احتفالاً بيوم بيتزا البيتكوين
(MENAFN- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشيل – تعتزم شركة Bitget، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، الاحتفال بيوم بيتزا البيتكوين من خلال تنظيم فعاليات في خمس قارات وتوزيع البيتزا على أكثر من 2,000 شخص. وتُقام التجمعات خلال الفترة ما بين 19 و22 مايو في مدن تشمل أبوجا، وكيب تاون، وبوينس آيرس، وساو باولو، ومكسيكو سيتي، ولشبونة، وبرشلونة، وفلورنسا، وكاتانيا، وتورينو، وميلانو، وأثينا، ومترو مانيلا، وبينانغ، وتيرانا، وبراغ، ودبي، وتايبيه، ومدينة هو تشي منه.
يُحتَفل بيوم بيتزا البيتكوين في يوم 22 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي يُذكّرنا بشراء لازلو هانيتش التاريخي لبيتزتين مقابل 10,000 بيتكوين في عام 2010، وهي معاملة تثبت الإمكانات الهائلة للبيتكوين بصفتها إحدى وسائل التبادل. وهذه المعاملة المتواضعة، التي كانت قيمتها آنذاك حوالي 41 دولارًا أمريكيًا، تُقدر الآن بما يقرب من مليار دولار. وقد أصبح هذا اليوم رمزًا لتطور البيتكوين من مجرد تجربة محدودة النطاق إلى العمود الفقري لمجال الابتكار المالي الناشئ.
تهدف احتفالات هذا العام إلى بناء جسور التواصل بين أفراد مجتمع العملات الرقمية حول العالم، وذلك من خلال توفير فرصة للهواة، والمتداولين، والمبتدئين على حد سواء للمشاركة في حوار حول رحلة البيتكوين ومستقبل التمويل اللامركزي. وتجمع هذه الفعاليات بين فرص التواصل غير الرسمي والنقاشات التثقيفية، وهو ما يؤكد على تنامي أهمية البيتكوين في خضم التحولات في المشهد الاقتصادي.
في هذا الإطار، قالت غراسي تشين، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget: "نحتفل في كل عام بيوم بيتزا البيتكوين لأنه يذكّرنا بالمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة، من 10,000 بيتكوين كانت قيمتها 40 دولارًا أمريكيًا فقط لتصل الآن إلى مليار دولار. وهذا يمثّل ذروة نجاح أي أداة مالية في التاريخ. ويُعد هذا اليوم في شركة Bitget أحد أيامنا المفضلة لنشارك مع المجتمع الرحلة الرائعة التي كنا جميعًا جزءًا منها ونتأملها معًا".
من خلال تنظيم هذه الفعاليات في مناطق متنوعة بقارات مثل أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، تُظهر شركة Bitget دعمها للمجتمعات المحلية المهتمة بالعملات الرقمية وتشجعهم على المشاركة بصورة أوسع نطاقًا في مجال العملات الرقمية الآخذ في التطوّر. وتُسلّط هذه الفعاليات الضوء على مدى تأثير قصة البيتكوين في مختلف أنحاء العالم، متجاوزةً كل الحواجز والحدود. وتُعدّ مبادرات مثل هذه تذكيرًا بالمبادئ التي ستواصل الدفع قُدمًا باعتماد العملات الرقمية، وهي الابتكار، والقدرة على التكيّف، والرؤية المشتركة.
يُحتَفل بيوم بيتزا البيتكوين في يوم 22 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي يُذكّرنا بشراء لازلو هانيتش التاريخي لبيتزتين مقابل 10,000 بيتكوين في عام 2010، وهي معاملة تثبت الإمكانات الهائلة للبيتكوين بصفتها إحدى وسائل التبادل. وهذه المعاملة المتواضعة، التي كانت قيمتها آنذاك حوالي 41 دولارًا أمريكيًا، تُقدر الآن بما يقرب من مليار دولار. وقد أصبح هذا اليوم رمزًا لتطور البيتكوين من مجرد تجربة محدودة النطاق إلى العمود الفقري لمجال الابتكار المالي الناشئ.
تهدف احتفالات هذا العام إلى بناء جسور التواصل بين أفراد مجتمع العملات الرقمية حول العالم، وذلك من خلال توفير فرصة للهواة، والمتداولين، والمبتدئين على حد سواء للمشاركة في حوار حول رحلة البيتكوين ومستقبل التمويل اللامركزي. وتجمع هذه الفعاليات بين فرص التواصل غير الرسمي والنقاشات التثقيفية، وهو ما يؤكد على تنامي أهمية البيتكوين في خضم التحولات في المشهد الاقتصادي.
في هذا الإطار، قالت غراسي تشين، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget: "نحتفل في كل عام بيوم بيتزا البيتكوين لأنه يذكّرنا بالمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة، من 10,000 بيتكوين كانت قيمتها 40 دولارًا أمريكيًا فقط لتصل الآن إلى مليار دولار. وهذا يمثّل ذروة نجاح أي أداة مالية في التاريخ. ويُعد هذا اليوم في شركة Bitget أحد أيامنا المفضلة لنشارك مع المجتمع الرحلة الرائعة التي كنا جميعًا جزءًا منها ونتأملها معًا".
من خلال تنظيم هذه الفعاليات في مناطق متنوعة بقارات مثل أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، تُظهر شركة Bitget دعمها للمجتمعات المحلية المهتمة بالعملات الرقمية وتشجعهم على المشاركة بصورة أوسع نطاقًا في مجال العملات الرقمية الآخذ في التطوّر. وتُسلّط هذه الفعاليات الضوء على مدى تأثير قصة البيتكوين في مختلف أنحاء العالم، متجاوزةً كل الحواجز والحدود. وتُعدّ مبادرات مثل هذه تذكيرًا بالمبادئ التي ستواصل الدفع قُدمًا باعتماد العملات الرقمية، وهي الابتكار، والقدرة على التكيّف، والرؤية المشتركة.
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