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stc تحصد شهادة الايزو في الصحة والسلامة والحوكمة
(MENAFN- Morimak)
الكويت، 21 مايو 2025:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن حصولها على شهادة ISO 45001:2018 في تطبيق معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية، مع الحفاظ على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال والحوكمة. وتتماشى هذه الإنجازات مع النهج الاستراتيجي لشركة stc الخاص بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة عملياتها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في مجال الاتصالات .
تؤكد شهادة ISO 45001:2018 الممنوحة حديثاً، على التزام stc بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أصحاب المصلحة. كما تُوفر هذه الشهادة إطارًا معترفًا به دوليًا لتحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، مما يعكس جهود stc للحد من مخاطر العمل وتعزيز رفاهية الموظفين. لا سيما وأن الشركة تُولي اهتماماً بالغاً في سبيل دعم رفاهية موظفيها وشركائها وجميع أصحاب المصلحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من معايير السلامة وثقافتها.
وفي الوقت نفسه، تمكنت stc من المحافظة على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال، والتي حصلت عليها كأول شركة تحصل عليها على مستوى الكويت. ويُبرهن الحفاظ على هذه الشهادة على التزام الشركة بأعلى المعايير في نظم الحوكمة والسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي، ملتزمة بدقة بجميع المتطلبات التي حددتها الهيئات الحاكمة والتنظيمية في قطاعات الاتصالات والقطاعات ذات الصلة. كما تسلط الشهادة الضوء على الأنظمة والسياسات الداخلية القوية التي أنشأتها stc لضمان الشفافية والمساءلة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
في بيان لها، أشارتstc إلى أن الحصول على هذه الشهادات يأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة، وهي ركائز استراتيجية حددتها الشركة لتنمية وتطوير عملياتها وحلولها، مع توفير تجربة فريدة لعملائها مبنية على التميز في الأعمال. وقد ركزت الشركة استراتيجيًا على دمج ممارسات الصحة والسلامة والامتثال عالمية المستوى في جميع مستوياتها.
ولهذا السبب، لا تُعتبر شهادات ISO إنجازاً مستقلة، بل عنصراً أساسياً في استراتيجيتها طويل الأمد القائمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة المؤسسية المسؤولة. ومن خلال أطر عمل صارمة وتنفيذ متسق، تهدف شركة stc إلى مواصلة ريادتها في قطاع الاتصالات، ومواءمة أنظمتها الداخلية مع المعايير الدولية لدعم النمو والابتكار في المستقبل.
هذا وتعزز هذه الشهادات مكانة شركة الاتصالات الكويتية كشركة رائدة ومسؤولة، ملتزمة بالتحسين المستمر في جميع وظائفها الحيوية والمتنوعة. وسواء من خلال تعزيز السلامة في مكان العمل أو الحفاظ على ثقافة الامتثال، وتواصل الشركة تركيزها على تقديم القيمة المضافة لأصحاب المصلحة مع تحقيق نمو مستدام لخطوط أعمالها.
الكويت، 21 مايو 2025:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن حصولها على شهادة ISO 45001:2018 في تطبيق معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية، مع الحفاظ على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال والحوكمة. وتتماشى هذه الإنجازات مع النهج الاستراتيجي لشركة stc الخاص بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة عملياتها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في مجال الاتصالات .
تؤكد شهادة ISO 45001:2018 الممنوحة حديثاً، على التزام stc بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أصحاب المصلحة. كما تُوفر هذه الشهادة إطارًا معترفًا به دوليًا لتحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، مما يعكس جهود stc للحد من مخاطر العمل وتعزيز رفاهية الموظفين. لا سيما وأن الشركة تُولي اهتماماً بالغاً في سبيل دعم رفاهية موظفيها وشركائها وجميع أصحاب المصلحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من معايير السلامة وثقافتها.
وفي الوقت نفسه، تمكنت stc من المحافظة على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال، والتي حصلت عليها كأول شركة تحصل عليها على مستوى الكويت. ويُبرهن الحفاظ على هذه الشهادة على التزام الشركة بأعلى المعايير في نظم الحوكمة والسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي، ملتزمة بدقة بجميع المتطلبات التي حددتها الهيئات الحاكمة والتنظيمية في قطاعات الاتصالات والقطاعات ذات الصلة. كما تسلط الشهادة الضوء على الأنظمة والسياسات الداخلية القوية التي أنشأتها stc لضمان الشفافية والمساءلة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
في بيان لها، أشارتstc إلى أن الحصول على هذه الشهادات يأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة، وهي ركائز استراتيجية حددتها الشركة لتنمية وتطوير عملياتها وحلولها، مع توفير تجربة فريدة لعملائها مبنية على التميز في الأعمال. وقد ركزت الشركة استراتيجيًا على دمج ممارسات الصحة والسلامة والامتثال عالمية المستوى في جميع مستوياتها.
ولهذا السبب، لا تُعتبر شهادات ISO إنجازاً مستقلة، بل عنصراً أساسياً في استراتيجيتها طويل الأمد القائمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة المؤسسية المسؤولة. ومن خلال أطر عمل صارمة وتنفيذ متسق، تهدف شركة stc إلى مواصلة ريادتها في قطاع الاتصالات، ومواءمة أنظمتها الداخلية مع المعايير الدولية لدعم النمو والابتكار في المستقبل.
هذا وتعزز هذه الشهادات مكانة شركة الاتصالات الكويتية كشركة رائدة ومسؤولة، ملتزمة بالتحسين المستمر في جميع وظائفها الحيوية والمتنوعة. وسواء من خلال تعزيز السلامة في مكان العمل أو الحفاظ على ثقافة الامتثال، وتواصل الشركة تركيزها على تقديم القيمة المضافة لأصحاب المصلحة مع تحقيق نمو مستدام لخطوط أعمالها.
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