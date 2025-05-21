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اختبروا إقامة عائلية لا تُنسى لمدة 36 ساعة في فندق أفالون
(MENAFN- qcomms) دولة الإمارات العربية المتحدة، مايو 2025: مع اقتراب موسم الصيف، يسرّ فندق أفالون، الواقع في قلب قرية جميرا الدائرية، أن يُعلن عن عرض إقامة مصمم خصيصًا للعائلات ليستمتعوا بأجمل الأوقات ولمدة 36 ساعة. يتيح هذا العرض الفريد للنزلاء تسجيل الدخول ابتداءً من الساعة 6 صباحًا وتسجيل المغادرة حتى الساعة 6 مساءً، ليحصلوا على أقصى استفادة من إقامتهم المليئة بالتجارب والعروض. يمكن للعائلات الاستفادة من خصم يصل إلى 45% على الإقامات، بالإضافة إلى إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن الخامسة، ما يجعل من هذا الصيف الوقت الأمثل لقضاء عطلة عائلية استثنائية. وذلك طيلة فصل الصيف حتى 30 سبتمبر 2025.
خلال فترة الإقامة، يمكن للنزلاء الاستمتاع بخصم بنسبة 20% في مطاعم الفندق، من بينها "أوربان إيتري" الذي يقدّم أطباقًا مستوحاة من المطبخ الشامي والعالمي، و"ريزن كافيه" المميز بقهوته ومخبوزاته الطازجة.
كما يمكن للضيوف الحصول على خصم بقيمة 100 درهم إماراتي على جلسة سبا مدتها 60 دقيقة في "رايا ويلنيس"، مركز العافية في الفندق، الذي يُعد ملاذًا للاسترخاء والعناية بالنفس من خلال مجموعة واسعة من جلسات التدليك والعلاجات.
بفضل موقعه الاستراتيجي، يوفر فندق أفالون خدمة نقل مجانية إلى أشهر مراكز التسوق في دبي، مثل دبي هيلز مول، دبي مول، نخيل مول، ومول الإمارات. كما يشمل العرض دخولًا حصريًا إلى مطاعم ونادي شاطئ سولونا في نخلة جميرا، ما يمنح العائلات فرصة الاستمتاع بأفضل تجارب الطعام والترفيه في المدينة.
خلال فترة الإقامة، يمكن للنزلاء الاستمتاع بخصم بنسبة 20% في مطاعم الفندق، من بينها "أوربان إيتري" الذي يقدّم أطباقًا مستوحاة من المطبخ الشامي والعالمي، و"ريزن كافيه" المميز بقهوته ومخبوزاته الطازجة.
كما يمكن للضيوف الحصول على خصم بقيمة 100 درهم إماراتي على جلسة سبا مدتها 60 دقيقة في "رايا ويلنيس"، مركز العافية في الفندق، الذي يُعد ملاذًا للاسترخاء والعناية بالنفس من خلال مجموعة واسعة من جلسات التدليك والعلاجات.
بفضل موقعه الاستراتيجي، يوفر فندق أفالون خدمة نقل مجانية إلى أشهر مراكز التسوق في دبي، مثل دبي هيلز مول، دبي مول، نخيل مول، ومول الإمارات. كما يشمل العرض دخولًا حصريًا إلى مطاعم ونادي شاطئ سولونا في نخلة جميرا، ما يمنح العائلات فرصة الاستمتاع بأفضل تجارب الطعام والترفيه في المدينة.
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