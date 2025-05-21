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المدينة المستدامة – يتي تطرح خطط سداد مرنة لتسهيل التملك
(MENAFN- Weber Shandwick) مسقط، سلطنة عُمان 21 مايو 2025 : أعلنت المدينة المستدامة – يتي، المشروع الرائد للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان وأول مدينة على مستوى المنطقة تهدف إلى تحقيق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2040، اليوم ، خلال مؤتمر ومعرض عمان العقاري، عن إطلاق خطط سداد مرنة بعد التسليم، مصممة خصيصاً لمشتري المنازل من الراغبين في السكن في المدينة بعد اكتمالها. ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للطلب المتزايد، حيث يشكّل المشترين لغرض السكن أكثر من 90% من مشتري الفلل، ما يعكس التزام المشروع بتسهيل تملك المنازل وتعزيز نمط حياة مستدام طويل الأمد.
وتتيح خطط السداد الجديدة للمشترين إمكانية دفع قيمة المنزل على مدى ثلاث أو خمس سنوات بعد الاستلام، ما يوفر مرونة مالية أكبر ويجعل عملية التملّك أكثر سهولة ويسراً. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المشروع بتمكين المزيد من العائلات من تبنّي أسلوب حياة مستدام ضمن أحد أكثر المجتمعات السكنية تطوراً في السلطنة.
وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في "المدينة المستدامة – يتي : " يأتي طرح خطط سداد بعد التسليم نتيجة فهم واضح لاحتياجات المشترين، وهم في الغالب من الراغبين بالاستقرار ضمن بيئة مستدامة متكاملة توفر مختلف مقومات الحياة العصرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تملك المنازل، خاصة بالنسبة للمقيمين في سلطنة عُمان، الذين قد يواجهون تحديات في الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية."
وأضاف شحادة :"نسعى منذ سنوات إلى تصحيح الفكرة المغلوطة بأن المشاريع المستدامة ترتبط بتكاليف مرتفعة، وتأتي خطط الدفع المرنة الجديدة امتداداً لهذا التوجه، إذ تسهم في تمكين العائلات من الاستثمار في منزل يجمع بين جودة الحياة والحفاظ على البيئة."
ويتم تطوير مشروع المدينة المستدامة – يتي من قبل شركة "دايموند ديفيلوبرز" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "سي القابضة"، بالشراكة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، ويُعد المشروع أول مشروع سكني في المنطقة يلتزم بتحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2040. هو يمثل نموذجًا رائداً ومتكاملاً لمدن المستقبل، حيث يجمع بين الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه وفرز النفايات لتفادي تحويلها إلى المكبّات
بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال أنظمة الزراعة المستدامة.
وتضم المدينة مجموعة متنوعة من الفلل المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، تجمع بين التصميم المعماري المستدام وأعلى معايير الحياة العصرية. وتتميّز كل فيلا بتجهيزها بألواح شمسية، وأنظمة موفرة للطاقة، وتقنيات ذكية. كما يوفر المشروع لسكانه وزواره مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مدرسة، ودار حضانة، ونادٍ للفروسية، ومجمّع رياضي داخلي، ومساحات مفتوحة للأنشطة الترفيهية، وجميعها تقع ضمن مسافة مشي قصيرة. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة عند اكتمالها نحو 10,000 مقيم وزائر، لتقدم نموذجًا رائدًا للحياة الحضرية المستدامة في المنطقة.
وتتيح خطط السداد الجديدة للمشترين إمكانية دفع قيمة المنزل على مدى ثلاث أو خمس سنوات بعد الاستلام، ما يوفر مرونة مالية أكبر ويجعل عملية التملّك أكثر سهولة ويسراً. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المشروع بتمكين المزيد من العائلات من تبنّي أسلوب حياة مستدام ضمن أحد أكثر المجتمعات السكنية تطوراً في السلطنة.
وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في "المدينة المستدامة – يتي : " يأتي طرح خطط سداد بعد التسليم نتيجة فهم واضح لاحتياجات المشترين، وهم في الغالب من الراغبين بالاستقرار ضمن بيئة مستدامة متكاملة توفر مختلف مقومات الحياة العصرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تملك المنازل، خاصة بالنسبة للمقيمين في سلطنة عُمان، الذين قد يواجهون تحديات في الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية."
وأضاف شحادة :"نسعى منذ سنوات إلى تصحيح الفكرة المغلوطة بأن المشاريع المستدامة ترتبط بتكاليف مرتفعة، وتأتي خطط الدفع المرنة الجديدة امتداداً لهذا التوجه، إذ تسهم في تمكين العائلات من الاستثمار في منزل يجمع بين جودة الحياة والحفاظ على البيئة."
ويتم تطوير مشروع المدينة المستدامة – يتي من قبل شركة "دايموند ديفيلوبرز" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "سي القابضة"، بالشراكة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، ويُعد المشروع أول مشروع سكني في المنطقة يلتزم بتحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2040. هو يمثل نموذجًا رائداً ومتكاملاً لمدن المستقبل، حيث يجمع بين الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه وفرز النفايات لتفادي تحويلها إلى المكبّات
بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال أنظمة الزراعة المستدامة.
وتضم المدينة مجموعة متنوعة من الفلل المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، تجمع بين التصميم المعماري المستدام وأعلى معايير الحياة العصرية. وتتميّز كل فيلا بتجهيزها بألواح شمسية، وأنظمة موفرة للطاقة، وتقنيات ذكية. كما يوفر المشروع لسكانه وزواره مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مدرسة، ودار حضانة، ونادٍ للفروسية، ومجمّع رياضي داخلي، ومساحات مفتوحة للأنشطة الترفيهية، وجميعها تقع ضمن مسافة مشي قصيرة. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة عند اكتمالها نحو 10,000 مقيم وزائر، لتقدم نموذجًا رائدًا للحياة الحضرية المستدامة في المنطقة.
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