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“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تعلن عن مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار خلال زيارة ترامب الرسمية إلى السعودية

“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تعلن عن مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار خلال زيارة ترامب الرسمية إلى السعودية

2025-05-21 08:10:35
(MENAFN- Asdaf News) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شركة“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) عن مبادرات بقيمة تصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع توليد الطاقة واستقرار الشبكة في المملكة باستخدام تقنياتها وخدماتها عالمية المستوى في مجال معدات الطاقة. وتضمن هذه المبادرات التزامات بقيمة تصل إلى ملياري دولار ضمن الحافظة التعاقدية أو بموجب اتفاقية حجز اعتباراً من الربع الأول لعام 2025، ، بالإضافة إلى عقود ومذكرات تفاهم مستقبلية تمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع لهذه المبادرات أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وكذلك الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

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