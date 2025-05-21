“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تعلن عن مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار خلال زيارة ترامب الرسمية إلى السعودية

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“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تعلن عن مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار خلال زيارة ترامب الرسمية إلى السعودية
(MENAFN- Asdaf News) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شركة“جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) عن مبادرات بقيمة تصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع توليد الطاقة واستقرار الشبكة في المملكة باستخدام تقنياتها وخدماتها عالمية المستوى في مجال معدات الطاقة. وتضمن هذه المبادرات التزامات بقيمة تصل إلى ملياري دولار ضمن الحافظة التعاقدية أو بموجب اتفاقية حجز اعتباراً من الربع الأول لعام 2025، ، بالإضافة إلى عقود ومذكرات تفاهم مستقبلية تمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع لهذه المبادرات أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وكذلك الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
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