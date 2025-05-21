تغييرات فنية في الأندية العربية قبل انطلاق مونديال الأندية 2025

تمثل بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بنظامها الموسع، بمشاركة 32 فريقاً من نخبة أندية العالم، محطة بارزة في مسيرة كرة القدم العالمية، ومنصة واعدة للأندية العربية الأربع المشاركة لعرض قدراتها الفنية والتنافسية على الساحة الدولية، في ظل جوائز مالية كبرى ومتابعة جماهيرية واسعة.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة لهذا الحدث العالمي المرتقب انطلاقه منتصف يونيو المقبل، شهدت الأندية العربية المشاركة تغييرات لافتة على مستوى الأجهزة الفنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية وتقديم أداء مشرف في البطولة.

ففي دولة الإمارات، بادر نادي العين بحسم ملف الجهاز الفني مبكراً، بتعيين الصربي فلاديمير إيفيتش مديراً فنياً للفريق خلفاً لكل من الأرجنتيني هيرنان كريسبو والبرتغالي ليوناردو جارديم، اللذين تواليا على تدريب الفريق خلال الموسم الجاري.

وفي المملكة العربية السعودية، يبحث نادي الهلال حالياً عن مدرب جديد بعد إنهاء عقد البرتغالي جورجي جيسوس مطلع مايو، ويتولى محمد الشلهوب القيادة الفنية بشكل مؤقت، وسط تقارير تشير إلى مفاوضات جارية مع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان.

أما في تونس، فقد تولى المدرب الوطني ماهر الكنزاري قيادة فريق الترجي خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب، ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب الدوري التونسي، ما يعزز فرص استمراره مع الفريق خلال البطولة.

وفي مصر، قرر النادي الأهلي إسناد مهمة تدريب الفريق لعماد النحاس مؤقتاً عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

وفي المغرب، أعلن نادي الوداد رسمياً إنهاء علاقته مع مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، وتم تكليف المغربي محمد أمين بنهاشم بالمهمة الفنية مؤقتاً، بانتظار الإعلان عن المدرب الذي سيقود الفريق في البطولة.