الكلاب الضالة في شوارع المملكة تهديد يومي وحلول غائبة

MENAFN - Amman Net) تتكرر بين الحين والآخر شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في عدد من شوارع المملكة، نظرا لما تثيره من قلق وخوف لدى سكان المناطق التي تنشط فيها هذه الكلاب، حيث يشعر الأهالي أنهم يواجهون خطرا يوميا في وقت يعتبرونه تقصيرا من الجهات المعنية في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات.

يقول أحد سكان الأحياء المتضررة إن مجموعات من الكلاب الضالة تمر بشكل يومي من الحي وتهاجم المارة، خصوصا في ساعات الفجر، مشيرا إلى أنهم يحاولون التواصل مع الأرقام المخصصة للتبليغ دون جدوى، مما يزيد من شعورهم بالخوف وانعدام الأمان.

ورغم جهود أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية للحد من هذه المشكلة، من خلال إطلاق مبادرات توعوية وبرامج للتعامل مع الكلاب الضالة، إلا أن الظاهرة لا تزال تؤرق الكثيرين.

تسميم الكلاب... حلول فردية قاسية

وفقا لما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب حلول فعالة، يلجأ بعض السكان إلى وسائل غير قانونية لمواجهتها، مثل تسميم الكلاب أو الاعتداء عليها، ظنا منهم أن ذلك يحميهم ويحمي أسرهم.

من جانبها تقول رئيسة جمعية بيئتي للتنمية المستدامة، منى الصياح، في حديثها لـ عمان نت، إنه رغم انتشار ظاهرة تسميم الكلاب الضالة، إلا أن الجمعية لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد أي حالة تسمم حتى الآن.

وتشير الصياح إلى أن أعداد الكلاب الضالة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها قرار أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية بمنع قنص الكلاب أو تسميمها، إضافة إلى دخول أعداد من الكلاب إلى المملكة من دول مجاورة، مما ساهم في زيادة انتشارها في بعض المناطق.

وتلفت إلى أن هذا التزايد بات يثير حالة من الخوف والذعر بين السكان، إذ لم يعتد الناس على رؤية هذا العدد الكبير من الكلاب في الأحياء، مما يدفع البعض للقلق من إمكانية تعرضهم أو أطفالهم لهجوم مفاجئ، موضحة نحن كجمعية نحاول رفع وعي المواطنين بأن الكلاب جزء من النظام البيئي، ومن الطبيعي أن تتواجد، حيث تتحرك الكلاب ضمن مجموعات قد تضم 20 أو 25 كلبا، وهذا سلوك طبيعي لا يعني بالضرورة أنها تشكل خطرا.

وتؤكد الصياح أن الجمعية تتابع ما ينشر من مقاطع مصورة تظهر حالات هجوم من قبل الكلاب على أشخاص لم يتعرضوا لها، مضيفة إلى أن المشكلة تكمن في غياب إجراءات واضحة من الجهات الرسمية لمعالجة الظاهرة، وبالتالي يشعر المواطن أنه وحيد في مواجهة المشكلة، فيلجأ لحلول خاطئة رغم قسوتها، لحماية نفسه وأسرته.

حلول الأمانة

تعمل أمانة عمان منذ نحو ثلاث سنوات على تطبيق برنامج "ABC"، الذي يقوم على التقاط الكلاب، ومن ثم تعقيمها، ثم إعادتها إلى أماكنها، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

وتقول الصياح إن الهدف من البرنامج ليس القضاء على الكلاب الضالة، بل الحد من تكاثرها وتقليل سلوكياتها العدوانية، خصوصا لدى الإناث بعد التعقيم، إذ تصبح أكثر ألفة واستقرارا في محيطها.

وتضيف الصياح أن نجاح البرنامج في عمان لا يعني انتهاء المشكلة، إذ أن العديد من الكلاب تصل من القرى والمناطق المحيطة بحثا عن الطعام، بسبب قلة توفر مصادر الغذاء، خاصة خلال السنوات الأخيرة، مما يدفعها إلى التجمع حول الحاويات أو في أماكن توفر الطعام، وبالتالي تظهر بشكل ملحوظ داخل الأحياء السكنية.

وكانت أمانة عمان الكبرى قد أعلنت منذ سنوات عن تبنيها برنامج "ABC" (الالتقاط، التعقيم، الإعادة) كحل إنساني وعلمي للحد من انتشار الكلاب الضالة، غير أن الواقع يشير إلى تحديات واضحة في تطبيق البرنامج بشكل شامل وفعال في جميع مناطق المملكة.

من جهتها، تؤكد المهندسة شتورة العدوان، المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في الأمانة، في تصريحات لها أن الكلاب الضالة كانت وما تزال جزءا من البيئة الأردنية، ولها دور في تحقيق التوازن البيئي، لكنها تشير إلى أن التزايد الكبير في أعدادها خلال الفترة الماضية يتطلب التعامل معها بطرق علمية ومدروسة.

وتوضح العدوان أن فرق الأمانة تقوم بجمع الكلاب بوسائل مختلفة وتنقلها إلى مركز رعاية الحيوان التابع للأمانة، حيث يتم تعقيمها لمنع تكاثرها، وتطعيمها ضد داء السعار، ثم إعادتها إلى نفس المناطق التي أُخذت منها، في محاولة للحد من خطرها دون الإضرار بها.

بحسب تقديرات الجمعية فإن نحو 9000 حالة عقر سجلت قبل عامين كلفت المملكة 3 ملايين دينار أردني ، مشيرة إلى أن تعميم البرنامج على البلديات سيكون أكثر جدوى واستدامة، لأنه يسهم في تقليل أعداد الكلاب دون إلغائها بالكامل، حفاظا على التوازن البيئي، وفي ذات الوقت يخفف العبء المالي عن وزارة الصحة بسبب ارتفاع تكلفة المطاعيم، التي لا تكون متوفرة دائما.

دور المواطن

ويأتي دور السكان في الحد من انتشار الكلاب الضالة لا يقل أهمية عن دور الجهات الرسمية، ويتمثل في التعاون مع البلديات في إدارة النفايات، بحيث لا تترك الحاويات ممتلئة بالنفايات لفترات طويلة يساهم في جذب الكلاب إلى الأحياء السكنية، حيث تتجمع عادة في أماكن توفر الطعام، وبشكل خاص حول الحاويات، بحسب الصياح.

وتقول إن الكلب بطبيعته يعيش مع البشر، وهو كائن أليف ومرتبط بالإنسان منذ القدم، سواء في حراسة البيوت أو الأغنام. وإذا تم التعامل معه بطريقة ودية، فإنه يتجاوب، أما إن شعر بالخطر، فسيدافع عن نفسه كما يفعل البشر.

وتؤكد على أهمية التمييز بين الكلاب المصابة بالسعار وهي نسبة قليلة وموجودة في أماكن متفرقة، وبين الكلاب الأليفة أو الضالة غير الخطرة المنتشرة في الأحياء السكنية، مشددة على ضرورة تثقيف المجتمع بأساليب التعامل السليم مع هذه الكلاب لتجنب الخوف والتصرفات العدوانية غير المبررة.

هذا وتضع الجمعية ضمن خطتها لعام 2025 برنامجا متكاملا لرفع الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، موضحة أن معظم هذه الكلاب ليست خطيرة بطبيعتها، وغالبا ما تكون أليفة ما لم تستفز.