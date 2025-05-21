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قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

2025-05-21 08:07:28
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت عند منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس الخليل، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

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