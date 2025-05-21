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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا و121,950 مصابا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا و121,950 مصابا

2025-05-21 08:07:26
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا، و121,950 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، بأن من بين الحصيلة 3,509 شهداء، و9,909 مصابين، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 82 شهيدا، و262 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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