ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا و121,950 مصابا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا و121,950 مصابا
وأفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، بأن من بين الحصيلة 3,509 شهداء، و9,909 مصابين، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 82 شهيدا، و262 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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