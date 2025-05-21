مؤشر القدس يرتفع 9% منذ مطلع الشهر الجاري

مؤشر القدس يرتفع 9% منذ مطلع الشهر الجاري
وقالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: "إن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات.
هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: "إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطيني الذي يكاد يكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين".
وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام، وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وإصدارها أيضاً سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار تمت تغطيتها بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى.
وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلي، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم بفلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر، أو الدعاوى القانونية الباطلة، التي تُرفع بين الحين والآخر في المحاكم الأميركية.
وأكدت أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.
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