الأكاديمية الدولية تنظم ندوة حوارية حول استهداف وكالة الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - نظمت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي ندوة حوارية لمناسبة الذكرى الـ77 للنكبة، وتناولت الندوة استهداف الاحتلال لوكالة "الأونروا" وأبعاد ذلك وانعكاساته على قضية اللاجئين وحق العودة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أهمية الإبقاء على مؤسسات ودور وكالة "الأونروا" بوصفها تمثل حاضنة دولية للاجئين وتقدم الخدمات لهم بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى حماية حقهم السياسي والوطني والقانوني في العودة إلى ديارهم، مشددا على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا الوطنية في الدولة والاستقلال والقدس عاصمة لفلسطين، وتنفيذ حق العودة استنادا إلى القرار الأممي 194.

ومن جانبه، تطرق الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية رمزي عودة إلى رمزية وجود المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، باعتبارها شاهدا حيا على النكبة والتمسك بحق العودة، مشددا على ضرورة تمكين اللاجئين في المخيمات المستهدفة وتعزيز بقائهم فيها، وعلى أهمية استمرارية وجود مؤسسات "الأونروا" والقيام بدورها.

كما استعرض الناطق باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة تاريخ استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمكانة الوكالة ودورها منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أن الوكالة تأسست بقرار الأمم المتحدة من أجل إغاثة اللاجئين وتشغيلهم بعد النكبة، ومن أجل الحفاظ على وجودهم حتى تتحقق لهم العودة وفق القرارات الدولية، مؤكدا وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفاع عن قانونية وجود "الأونروا" وشرعيته، وتعزيز دورها لتحمل مسؤولياتها من خلال توفير الموازنات اللازمة ومعالجة العجز المالي في ضوء الضغوطات الأميركية والإجراءات الإسرائيلية، خاصة أنها تقدم التعليم لنحو 550 ألف طالب، وهي بمثابة عنصر استقرار في البلدان التي يعيش فيها اللاجئون.

أما مدير القانون الدولي في مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، فقد شدد على بطلان القرارات الإسرائيلية بحق وكالة "الأونروا"، مشرا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي والأميركي يهدف إلى شطب حقوق اللاجئين وتصفية قضيتهم وفرض حلول سياسية.