9 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مدينة غزة

9 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مدينة غزة
وقبل قليل، استُشهد 4 مواطنين، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد 52 مواطنا في قصف طيران الاحتلال عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,655 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,950 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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