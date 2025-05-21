  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
9 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مدينة غزة

9 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مدينة غزة

2025-05-21 08:07:24
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين بحي الدرج، بمدينة غزة.

وقبل قليل، استُشهد 4 مواطنين، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد 52 مواطنا في قصف طيران الاحتلال عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,655 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,950 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

MENAFN21052025000205011050ID1109577096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث