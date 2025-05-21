9 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مدينة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين بحي الدرج، بمدينة غزة.

وقبل قليل، استُشهد 4 مواطنين، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد 52 مواطنا في قصف طيران الاحتلال عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,655 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,950 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.