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سوني تكشف عن جهاز التبريد والتدفئة القابل للارتداء Reon Pocket Pro من سلسلة ريون بوكيت
(MENAFN- Atteline) الجهاز المتطور يتميز بوحدات حرارية مزدوجة ومروحة تبديد حرارة جديدة وأداء تبريد وتدفئة أفضل ووقت تشغيل أطول
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 مايو 2025: أعلنت سوني اليوم عن إطلاق جهاز التبريد والتدفئة القابل للارتداء ريون بوكيت برو، الإصدار الجديد عالي الأداء والمطور من سلسلة ريون بوكيت، والذي يمكن ارتداؤه حول الرقبة لتبريد أو تدفئة سطح الجسم مباشرة عند منطقة التلامس.
ويوفر الجهاز الجديد مستوى أداء غير مسبوق، فهو مزود بوحدتي تبريد وتدفئة حراريتين مستقلتين، مما يجعله أول إصدار من السلسلة مزود بوحدات حرارية مزدوجة. كما يتضمن الجهاز مروحة تبديد حرارة مطورة توفر حوالي ضعف تدفق الهواء مقارنة بالطراز السابق، وآلية محسّنة لتبديد الحرارة، مما يمنح ما يصل إلى ضعف مساحة التبريد والقدرة على امتصاص الحرارة، إلى جانب ما يصل إلى ضعف مدة التشغيل. وبالإضافة إلى المناطق التي تم بيع الطرازات السابقة فيها، سيتوفر الطراز الجديد في العديد من دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
مزايا الجهاز الجديد:
مزود بوحدات حرارية مزدوجة: يتميز الجهاز بتصميم لتبديد الحرارة جديد كلياً لتوفير أعلى مستويات التبريد، وضعف مساحة التبريد*3، وما يصل إلى ضعف أداء امتصاص الحرارة*4 وضعف مدة التشغيل*5. زودت سوني الجهاز بوحدتي تبريد وتدفئة حراريتين مستقلتين (وحدات حرارية مزدوجة)، ليزيد المساحة المستهدفة إلى الضعف تقريباً مقارنة بالطرازات التقليدية السابقة. الوحدة الحرارية المزدوجة المطورة حديثاً بالتناوب وبقوات متفاوتة للحفاظ على تبريد ثابت وفعال. كما يتميز الجهاز بمروحة تبديد حرارة بتصميم معدل، وآلية تبديد تضاعف تدفق الهواء وتحسّن امتصاص الحرارة. ويوفر ريون بوكيت برو المزود ببطارية مطورة، ما يصل إلى 34 ساعة تشغيل*6 عند مستوى التبريد الأول، مما يرسي معياراً جديداً للراحة والتحمل في الأجهزة القابلة للارتداء.
مستشعرات جديدة وتجربة حرارية أكثر تخصيصاً على مدار اليوم:
يقدم ريون بوكيت برو وظيفة التشغيل والإيقاف التلقائي المحسّنة، والتي تتميز الآن بدقة أكبر في تحديد موضع الجهاز وحركة المستخدم لبدء أو إنهاء عملية التبريد والتدفئة تلقائياً. وبفضل تزويده بالعديد من المستشعرات المدمجة المدعومة بخوارزمية فريدة، يتكيّف وضع التبريد الذكي المطوّر في الوقت الحقيقي مع سلوك المستخدم ودرجة الحرارة والرطوبة، مما يمكن الجهاز من توفير تبريد قوي لمدة تصل إلى 15 ساعة*7.
حجمٌ صغير ومستويات هدوء وكفاءة تشغيلية عالية حتى في بيئات العمل:
تضمن البنية الداخلية الجديدة لتبديد الحرارة تصميماً نحيفاً ومثالياً لبيئات العمل، حيث يتماهى لون الهيكل الرمادي الفاتح بسلاسة مع الملابس، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير المرئي. وعملت سوني على تقليل الضوضاء أثناء التشغيل بنسبة تصل إلى 50%*8 مقارنة بالطرازات التقليدية. وإلى جانب ذلك، تمنح أزرار التحكم الموجودة على الجانبين المستخدمين وصولاً مباشراً إلى وظائف الجهاز الرئيسية، مثل التبديل بين وضعي التبريد والتدفئة وتعديل المستويات في الحالات التي لا يتوفر فيها هاتف ذكي.
تصميم جديد لجسم الجهاز وحزام رقبة محسّن لتوفير تجربة ارتداء مريحة:
يعزز تصميم الجهاز المحسن مستويات الراحة والأداء، ويوفر منطقة تبريد وتدفئة أكبر، كما يتميز بميلان عند قاعدة الوحدة الرئيسية لتتوافق بشكل أفضل مع الشكل الطبيعي للجسم. ويتمتع حزام الرقبة بمرونة أكبر بفضل أنبوب ميكانيكي مرن واسع يحيط بالإطار السلكي، ووصلة شريط السيليكون الجديدة في طرف الحزام، والتي تعزز مستويات الأمان والراحة.
السعر والتوافر:
يتوفر جهاز ريون بوكيت برو في دول محددة في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من مايو 2025، وبسعر ٧٩٩ درهم إماراتي.
اشتر عبر الإنترنت الجهاز الحراري الذكي القابل للارتداء REON Pocket Pro – Sony World - UAE
نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة. وإضافة إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
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1مقارنة تدفق الهواء مع طريقة القياس المعتمدة لدينا.
2ريون بوكيت 5
3 مقارنة مساحة منطقة التبريد والتدفئة.
4معدل امتصاص الحرارة خلال أول 60 دقيقة من التشغيل بأقصى مستوى تبريد عند التشغيل ببطاريات قابلة للشحن. تخضع للتغيير وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
5مقارنة وقت التشغيل عند تشغيل الجهاز ببطاريات قابلة للشحن على مستوى التبريد الأول. تخضع للتغيير وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
6للاستخدام المستمر، يتوقف وضع التبريد مؤقتاً بعد 15 ساعة.
7هذا تقدير تقريبي عند استخدام الجهاز أثناء الراحة في بيئة داخلية عند درجة حرارة 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) وفق الإعدادات الافتراضية. تختلف المدة وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
8بالمقارنة مع الطراز التقليدي ريون بوكيت 5 وقيمة الضوضاء وفق طريقة القياس المعتمدة لدينا. تختلف وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 مايو 2025: أعلنت سوني اليوم عن إطلاق جهاز التبريد والتدفئة القابل للارتداء ريون بوكيت برو، الإصدار الجديد عالي الأداء والمطور من سلسلة ريون بوكيت، والذي يمكن ارتداؤه حول الرقبة لتبريد أو تدفئة سطح الجسم مباشرة عند منطقة التلامس.
ويوفر الجهاز الجديد مستوى أداء غير مسبوق، فهو مزود بوحدتي تبريد وتدفئة حراريتين مستقلتين، مما يجعله أول إصدار من السلسلة مزود بوحدات حرارية مزدوجة. كما يتضمن الجهاز مروحة تبديد حرارة مطورة توفر حوالي ضعف تدفق الهواء مقارنة بالطراز السابق، وآلية محسّنة لتبديد الحرارة، مما يمنح ما يصل إلى ضعف مساحة التبريد والقدرة على امتصاص الحرارة، إلى جانب ما يصل إلى ضعف مدة التشغيل. وبالإضافة إلى المناطق التي تم بيع الطرازات السابقة فيها، سيتوفر الطراز الجديد في العديد من دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
مزايا الجهاز الجديد:
مزود بوحدات حرارية مزدوجة: يتميز الجهاز بتصميم لتبديد الحرارة جديد كلياً لتوفير أعلى مستويات التبريد، وضعف مساحة التبريد*3، وما يصل إلى ضعف أداء امتصاص الحرارة*4 وضعف مدة التشغيل*5. زودت سوني الجهاز بوحدتي تبريد وتدفئة حراريتين مستقلتين (وحدات حرارية مزدوجة)، ليزيد المساحة المستهدفة إلى الضعف تقريباً مقارنة بالطرازات التقليدية السابقة. الوحدة الحرارية المزدوجة المطورة حديثاً بالتناوب وبقوات متفاوتة للحفاظ على تبريد ثابت وفعال. كما يتميز الجهاز بمروحة تبديد حرارة بتصميم معدل، وآلية تبديد تضاعف تدفق الهواء وتحسّن امتصاص الحرارة. ويوفر ريون بوكيت برو المزود ببطارية مطورة، ما يصل إلى 34 ساعة تشغيل*6 عند مستوى التبريد الأول، مما يرسي معياراً جديداً للراحة والتحمل في الأجهزة القابلة للارتداء.
مستشعرات جديدة وتجربة حرارية أكثر تخصيصاً على مدار اليوم:
يقدم ريون بوكيت برو وظيفة التشغيل والإيقاف التلقائي المحسّنة، والتي تتميز الآن بدقة أكبر في تحديد موضع الجهاز وحركة المستخدم لبدء أو إنهاء عملية التبريد والتدفئة تلقائياً. وبفضل تزويده بالعديد من المستشعرات المدمجة المدعومة بخوارزمية فريدة، يتكيّف وضع التبريد الذكي المطوّر في الوقت الحقيقي مع سلوك المستخدم ودرجة الحرارة والرطوبة، مما يمكن الجهاز من توفير تبريد قوي لمدة تصل إلى 15 ساعة*7.
حجمٌ صغير ومستويات هدوء وكفاءة تشغيلية عالية حتى في بيئات العمل:
تضمن البنية الداخلية الجديدة لتبديد الحرارة تصميماً نحيفاً ومثالياً لبيئات العمل، حيث يتماهى لون الهيكل الرمادي الفاتح بسلاسة مع الملابس، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير المرئي. وعملت سوني على تقليل الضوضاء أثناء التشغيل بنسبة تصل إلى 50%*8 مقارنة بالطرازات التقليدية. وإلى جانب ذلك، تمنح أزرار التحكم الموجودة على الجانبين المستخدمين وصولاً مباشراً إلى وظائف الجهاز الرئيسية، مثل التبديل بين وضعي التبريد والتدفئة وتعديل المستويات في الحالات التي لا يتوفر فيها هاتف ذكي.
تصميم جديد لجسم الجهاز وحزام رقبة محسّن لتوفير تجربة ارتداء مريحة:
يعزز تصميم الجهاز المحسن مستويات الراحة والأداء، ويوفر منطقة تبريد وتدفئة أكبر، كما يتميز بميلان عند قاعدة الوحدة الرئيسية لتتوافق بشكل أفضل مع الشكل الطبيعي للجسم. ويتمتع حزام الرقبة بمرونة أكبر بفضل أنبوب ميكانيكي مرن واسع يحيط بالإطار السلكي، ووصلة شريط السيليكون الجديدة في طرف الحزام، والتي تعزز مستويات الأمان والراحة.
السعر والتوافر:
يتوفر جهاز ريون بوكيت برو في دول محددة في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من مايو 2025، وبسعر ٧٩٩ درهم إماراتي.
اشتر عبر الإنترنت الجهاز الحراري الذكي القابل للارتداء REON Pocket Pro – Sony World - UAE
نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة. وإضافة إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
-------------------------------------------------------------------------------
1مقارنة تدفق الهواء مع طريقة القياس المعتمدة لدينا.
2ريون بوكيت 5
3 مقارنة مساحة منطقة التبريد والتدفئة.
4معدل امتصاص الحرارة خلال أول 60 دقيقة من التشغيل بأقصى مستوى تبريد عند التشغيل ببطاريات قابلة للشحن. تخضع للتغيير وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
5مقارنة وقت التشغيل عند تشغيل الجهاز ببطاريات قابلة للشحن على مستوى التبريد الأول. تخضع للتغيير وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
6للاستخدام المستمر، يتوقف وضع التبريد مؤقتاً بعد 15 ساعة.
7هذا تقدير تقريبي عند استخدام الجهاز أثناء الراحة في بيئة داخلية عند درجة حرارة 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) وفق الإعدادات الافتراضية. تختلف المدة وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
8بالمقارنة مع الطراز التقليدي ريون بوكيت 5 وقيمة الضوضاء وفق طريقة القياس المعتمدة لدينا. تختلف وفقاً لظروف الاستخدام والبيئة.
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