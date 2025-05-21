رسميا.. استبعاد حارس منتخب عُمان بسبب الإصابة

رسميا.. استبعاد حارس منتخب عُمان بسبب الإصابة
خبرني - اعلن الاتحاد العماني لكرة القادم إصابة حارس المنتخب " إبراهيم المخيني" بكسر في إصبع اليد.
وأشار الاتحاد لاستدعاء الحارسين أحمد الرواحي ومعتصم الوهيبي لقائمة المنتخب.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات المنتخب العماني لمواجهتي الأردن وفلسطين، خلال يونيو/حزيران المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب عمان في المركز الرابع في مجموعته بتصفيات المونديال وفي رصيده 10 نقاط قبل جولتين من النهاية.
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