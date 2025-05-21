الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين
(MENAFN- Al-Anbaa)
أطلق الجيش الإسرائيلي النار اليوم الأربعاء، باتجاه وفد دبلوماسي عربي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين وفق مصادر لقناة الجزيرة القطرية.
وذكرت القناة أن إطلاق النار استهدف بشكل مباشر 25 سفيرا ودبلوماسيا عربيا وأوروبيا.
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