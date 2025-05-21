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ذياب بن محمد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى سلطان عمان في وفاة والدة السيدة الجليلة

ذياب بن محمد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى سلطان عمان في وفاة والدة السيدة الجليلة

2025-05-21 08:01:08
(MENAFN- Al-Bayan) نقل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء اليوم تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.. في وفاة والدة السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم جلالة السلطان.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان لسموه والوفد المرافق.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن خالص تعازيه ومواساته إلى عموم أسرة آل بو سعيد الكرام، سائلاً المولى عن وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموه الذي ضم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان قد وصل والوفد المرافق في وقت سابق اليوم إلى مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة.

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