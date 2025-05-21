شركات طيران اقتصادية تطلق خدمة السفر واقفاً في 2026

MENAFN - Al-Bayan) تعتزم بعض شركات الطيران الاقتصادية إطلاق "مقاعد الوقوف فقط" رسمياً في عام 2026 بعد اجتياز تقييمات السلامة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل تهدف هذه الخطوة من قبل الشركات لتوفير المال عن طريق استخدام مقاعد مبطنة على غرار مقاعد الدراجات - والتي تسمح للركاب بالانحناء بزاوية دون الجلوس بشكل كامل - واستوفت هذه المقاعد متطلبات التنظيم واجتازت تقييمات السلامة.

وستؤدي هذه المقاعد إلى زيادة سعة الركاب على متن شركات الطيران بنسبة 20 في المائة - وستدخل الخدمة في عام 2026، على الرحلات التي تصل مدتها إلى ساعتين.

وإزاء هذا التغيير الجذري في عالم السفر قد يعني هذا أن السفر الجوي قد يبدو في المستقبل أشبه بركوب حافلةٍ مزدحمة.

يأتي هذا المفهوم المبتكر لمقاعد الوقوف من شركة أفيونتيريروس، وهي شركة تصميم إيطالية طورت " سكاي رايدر "، مقاعد عالية الكثافة مُصممة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، بهدف زيادة سعة مقاعد الركاب إلى أقصى حد وخفض أسعار التذاكر، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة.

و التصميم عبارة عن مقعد مدمج يشبه مقعد الدراجة ومزود بدعامة للظهر ومساند للذراعين، إلا أنه لا يزال متوافقًا مع لوائح السلامة ويضمن راحة كافية للرحلات القصيرة .

طُرحت الفكرة منذ عام 2010 ، لكنها تكتسب زخمًا مجددًا بفضل جهود التعافي بعد الجائحة وسعي شركات الطيران لتحقيق ربحية أكبر.

وأفادت تقارير أن شركات الطيران في أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا أبدت اهتمامًا باختبار هذه المقاعد الواقفة، ومع ذلك، لا يحظى هذا التصميم بقبول الجميع، إذ يرى المنتقدون للفكرة أن التصميم يضحي بالراحة من أجل الربح ، بينما يخشى آخرون من إمكانية الوصول والسلامة لكبار السن أو ذوي الإعاقة.

رغبة قديمة

وأعرب مايكل أوريلي، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، عن رغبته في استخدام مقاعد الوقوف منذ عام 2012، بعد أن قال إنه يريد أن تحتوي طائراته من طراز بوينج 737 و800 على 10 صفوف من تلك المقاعد ، و15 صفاً من المقاعد التقليدية.

واقترح مايكل أن تكلفة التذاكر الدائمة قد تصل إلى ما بين 1 إلى 5 جنيهات إسترلينية.

لكن فكرة السفر الجوي الاقتصادي واقفاً قوبلت بقدر كبير من المعارضة من جانب قطاع الطيران، بسبب المخاوف بشأن الراحة، فضلاً عن السلامة أثناء الاضطرابات أو حالات الطوارئ.

ومع ذلك، تصر شركات الطيران على أن المقاعد الجديدة - التي تحتوي على أحزمة أمان - تلتزم بقواعد السلامة العالمية وسوف تقتصر على رحلات محددة.