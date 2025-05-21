مدير الأمن : حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

خبرني - زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، كتيبة الدرك 25 التابعة لقيادة درك الشرق في لواء الرويشد، للوقوف على جاهزية الوحدات الأمنية والاطلاع على مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدّمة للمواطنين.

ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه مرتبات الوحدات والتشكيلات العاملة من قوات درك ودفاع مدني وشرطة بادية ملكية، تحيات القائد الأعلى للقوات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام في مختلف تشكيلاته، وما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.

وأكّد مدير الأمن العام ضرورة الاستمرار في تعزيز الجاهزية العملياتية وتطوير الخدمات المقدّمة، مشدداً بأن حربنا ضد آفة المخدرات مستمرة وبأعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك مع القوات المسلّحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة

مشيداً بالنجاحات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات وقوات الدرك وشرطة البادية الملكية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مهربيها وتجّارها، وقطع الطريق أمامهم ومنعم من نشر سمومهم في المملكة أو في دول الجوار وبكل حزم وكفاءة .

وأشار اللواء المعايطة إلى حرص المديرية على دعم وحداتها بالإمكانات الفنية والتقنية كافّة، وبما يضمن تعزيز الشعور بالأمن وتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين في جميع الظروف والأحوال، موجهاً بتوسيع الخدمات المجتمعية وأطر التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي .

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد كتيبة الدرك 25 حول أبرز الواجبات الميدانية والعملياتية المنفذة ضمن خطط مدروسة، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق مع باقي الوحدات والتشكيلات الأمنيّة لضمان الاستجابة الفعّالة وتقديم الخدمة المثلى لأبناء المجتمع.