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ريكسوس المعيريض رأس الخيمة يُطلق عرض "نسائم الصيف" الحصري لقضاء عطلة لا تُنسى على الشاطئ
(MENAFN- Iris Media Press Services) رأس الخيمة: يبدأ فندق ريكسوس المعيريض رأس الخيمة، أحدث منتجع بنظام شامل كلياً في دولة الإمارات وأحدث وجهة في مجموعة ريكسوس، أجواء الصيف بعرض حصري لفترة محدودة. حيث سيحصل الضيوف الذين يحجزون إقامتهم لشهري مايو أو يونيو 2025 على خصم 15٪ بالإضافة إلى ترقية مجانية إلى الفئة الأعلى من الغرف، في تجربة إقامة استثنائية وعطلة مُميّزة تجمع بين الفخامة، والضيافة العالمية، والمغامرات المثيرة.
يمتدّ المنتجع على طول 1.5 كيلومتر من الشاطئ الخاص النقي، ويُجسّد تناغم سحر ساحل رأس الخيمة الهادئ مع الرقي والحيوية التي تتميّز بها علامة ريكسوس. يضمّ المنتجع 466 غرفة أنيقة التصميم، بما في ذلك أجنحة عائلية واسعة وجناح ملكي فخم، ليحظى الضيوف بإطلالات بحرية هادئة، وتصاميم داخلية فاخرة، وشرفات أو تراسات خاصّة تُطل على المشاهد الساحرة لغروب الشمس الذهبي فوق مياه الخليج العربي.
ما يميّز ريكسوس المعيريض رأس الخيمة حقاً هو مفهوم الشمولية الكاملة الذي يشتهر به. حيث يُتاح للضيوف الوصول غير المحدود إلى عشرة مطاعم استثنائية، يُقدّم كلٌ منها تجربة طهي فريدة من نوعها. من المأكولات التركية الراقية في مطعم "أورينت"، وشرائح اللحوم الفاخرة في "تورو لوكو ستيك هاوس"، إلى أشهى المأكولات البحرية في "سول سيفود آند غريل"، والنكهات الإيطالية الأصيلة في "لوليفيو"، ستجد هناك ما يُرضي جميع الأذواق. أما الباحثون عن خيارات أكثر استرخاءً، فيمكنهم الاستمتاع بأطباق عالمية مُفضّلة تُقدّم في مطاعم الشاطئ بأجواء مريحة. كل تجربة طعام مُصمّمة بعناية لتُرضي الذوق العالمي مع الحفاظ على روح المطبخ الخليجي الأصيل – مزيج مُتناغم بين النكهة العالمية والهوية المحلية.
ولمحبي الأنشطة الترفيهية والاستمتاع برفاهية برامج العافية، يوفّر المنتجع باقة متنوّعة من التجارب الحيوية، مع سبع مسابح مُختلفة لكل منها طابع خاص ومُميّز، بما في ذلك مسبح بمياه مالحة للاسترخاء التام. كما يحتوي المنتجع على سبا مُتكامل الخدمات يُقدم علاجات تجمع بين الطقوس التقليدية ومفاهيم العافية الحديثة، بالإضافة إلى نادٍ رياضي حصري يُقدّم جلسات يوغا يومية، دروس لياقة جماعية، وإمكانية الوصول إلى صالة ألعاب رياضية مجهّزة بالكامل.
وسيكتشف جميع الضيوف في هذه الرحلة بأن ريكسوس المعيريض رأس الخيمة ليس مجرّد منتجع، بل ملاذ يُركّز على أسلوب الحياة الصحّي، ومصمّم للجمع بين الراحة، الاسترخاء والتجديد.
أما على صعيد الترفيه، فقد رفع المنتجع سقف التوقّعات مع إطلاق "إكس لاونج" الجديدة – أكبر وجهة ترفيهية تابعة لفنادق ريكسوس في الإمارات، حيث تمتدّ على مساحة 2400 متر مربع وتستضيف برامج نابضة بالحياة طوال العام تشمل عروضاً موسيقية مباشرة، منسقّي موسيقى عالميين، عروض مسرحية، وبرامج ترفيهية عائلية تُضيء ليالي المنتجع.
يُعدّ ريكسوس المعيريض رأس الخيمة وجهة مثالية للعائلات، الأزواج، وحتى المسافرين بمفردهم، ويدعوهم لخوض تجربة شاطئية تمّ تصميم كل لحظة فيها بعناية فائقة لتعزيز التواصل، والاستكشاف، وخلق ذكريات لا تُنسى.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
للحجز ضمن هذا العرض الصيفي الحصري للإقامات في شهري مايو أو يونيو 2025، يرجى الاتصال على: 97172288844+
يمتدّ المنتجع على طول 1.5 كيلومتر من الشاطئ الخاص النقي، ويُجسّد تناغم سحر ساحل رأس الخيمة الهادئ مع الرقي والحيوية التي تتميّز بها علامة ريكسوس. يضمّ المنتجع 466 غرفة أنيقة التصميم، بما في ذلك أجنحة عائلية واسعة وجناح ملكي فخم، ليحظى الضيوف بإطلالات بحرية هادئة، وتصاميم داخلية فاخرة، وشرفات أو تراسات خاصّة تُطل على المشاهد الساحرة لغروب الشمس الذهبي فوق مياه الخليج العربي.
ما يميّز ريكسوس المعيريض رأس الخيمة حقاً هو مفهوم الشمولية الكاملة الذي يشتهر به. حيث يُتاح للضيوف الوصول غير المحدود إلى عشرة مطاعم استثنائية، يُقدّم كلٌ منها تجربة طهي فريدة من نوعها. من المأكولات التركية الراقية في مطعم "أورينت"، وشرائح اللحوم الفاخرة في "تورو لوكو ستيك هاوس"، إلى أشهى المأكولات البحرية في "سول سيفود آند غريل"، والنكهات الإيطالية الأصيلة في "لوليفيو"، ستجد هناك ما يُرضي جميع الأذواق. أما الباحثون عن خيارات أكثر استرخاءً، فيمكنهم الاستمتاع بأطباق عالمية مُفضّلة تُقدّم في مطاعم الشاطئ بأجواء مريحة. كل تجربة طعام مُصمّمة بعناية لتُرضي الذوق العالمي مع الحفاظ على روح المطبخ الخليجي الأصيل – مزيج مُتناغم بين النكهة العالمية والهوية المحلية.
ولمحبي الأنشطة الترفيهية والاستمتاع برفاهية برامج العافية، يوفّر المنتجع باقة متنوّعة من التجارب الحيوية، مع سبع مسابح مُختلفة لكل منها طابع خاص ومُميّز، بما في ذلك مسبح بمياه مالحة للاسترخاء التام. كما يحتوي المنتجع على سبا مُتكامل الخدمات يُقدم علاجات تجمع بين الطقوس التقليدية ومفاهيم العافية الحديثة، بالإضافة إلى نادٍ رياضي حصري يُقدّم جلسات يوغا يومية، دروس لياقة جماعية، وإمكانية الوصول إلى صالة ألعاب رياضية مجهّزة بالكامل.
وسيكتشف جميع الضيوف في هذه الرحلة بأن ريكسوس المعيريض رأس الخيمة ليس مجرّد منتجع، بل ملاذ يُركّز على أسلوب الحياة الصحّي، ومصمّم للجمع بين الراحة، الاسترخاء والتجديد.
أما على صعيد الترفيه، فقد رفع المنتجع سقف التوقّعات مع إطلاق "إكس لاونج" الجديدة – أكبر وجهة ترفيهية تابعة لفنادق ريكسوس في الإمارات، حيث تمتدّ على مساحة 2400 متر مربع وتستضيف برامج نابضة بالحياة طوال العام تشمل عروضاً موسيقية مباشرة، منسقّي موسيقى عالميين، عروض مسرحية، وبرامج ترفيهية عائلية تُضيء ليالي المنتجع.
يُعدّ ريكسوس المعيريض رأس الخيمة وجهة مثالية للعائلات، الأزواج، وحتى المسافرين بمفردهم، ويدعوهم لخوض تجربة شاطئية تمّ تصميم كل لحظة فيها بعناية فائقة لتعزيز التواصل، والاستكشاف، وخلق ذكريات لا تُنسى.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
للحجز ضمن هذا العرض الصيفي الحصري للإقامات في شهري مايو أو يونيو 2025، يرجى الاتصال على: 97172288844+
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