شخبوط بن نهيان آل نهيان يلتقي رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو

MENAFN - Al-Bayan) لتقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية بوركينا فاسو، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة واغادوغو.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس تراوري معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقة المتجددة، والتعليم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى آفاق جديدة، بما يدعم التنمية والازدهار في البلدين والشعبين الصديقين.