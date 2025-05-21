شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس النيجر

MENAFN - Al-Bayan) التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة عبدالرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، في العاصمة نيامي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس عبدالرحمن تياني معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه لله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة، والتعليم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين