استقرار الأسهم اليابانية بعد مكاسب في الآونة الأخيرة

استقرار الأسهم اليابانية بعد مكاسب في الآونة الأخيرة
وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة عند منتصف الجلسة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.19 بالمئة.
وشهد التداول صعود 155 سهما وتراجع 69 سهما على المؤشر نيكي الذي لا يزال منخفضا بنسبة ستة بالمئة تقريبا هذا العام.
وارتفع سهم تويوتا 0.4 بالمئة بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات عن التصميم الجديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات راف4.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين