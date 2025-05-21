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استقرار الأسهم اليابانية بعد مكاسب في الآونة الأخيرة

استقرار الأسهم اليابانية بعد مكاسب في الآونة الأخيرة

2025-05-21 12:11:39
(MENAFN- Al-Bayan) استقرت الأسهم اليابانية خلال التداول اليوم الأربعاء بعد المكاسب التي حققتها مؤخرا، حيث يبحث المتعاملون عن إشارات عقب موسم نتائج الشركات.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة عند منتصف الجلسة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.19 بالمئة.

وشهد التداول صعود 155 سهما وتراجع 69 سهما على المؤشر نيكي الذي لا يزال منخفضا بنسبة ستة بالمئة تقريبا هذا العام.

وارتفع سهم تويوتا 0.4 بالمئة بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات عن التصميم الجديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات راف4.

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