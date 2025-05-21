بمليون دولار.. مركبة ثورية تتحول من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة كلاين فيجن، ومقرها سلوفاكيا، أن سيارتها الطائرة "AirCar" - الثورية والتي تعد أول سيارة طائرة يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم - ستطرح للبيع في أوائل عام 2026، وأنها قادرة على التحول من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين.

وتم تصميم هذه الطائرة الهجينة الغريبة - التي تحتوي على أربع عجلات وجناحين - على غرار سيارة كوبيه رياضية، وتكتسب السرعة على طول المدرج قبل الارتفاع في الهواء.

تستطيع الطائرة ذات المقعدين تحرير أجنحتها القابلة للسحب في أقل من دقيقتين استعدادًا للإقلاع، قبل إعادة تخزينها مرة أخرى في وجهتها.

وقال ستيفان كلاين، مؤسس شركة كلاين فيجن، إن AirCar "يحقق حلمًا طال انتظاره" وهو جلب رحلات الطيران للركاب "إلى أيدي الناس العاديين".

وأضاف "مع إطلاق النموذج الأولي للإنتاج الخاص بنا، فإننا نقترب خطوة واحدة من تحويل كيفية تحرك العالم - دمج الطريق والسماء في بُعد جديد من التنقل الشخصي".

وتقدر شركة كلاين فيجن أن السيارة ستطرح للبيع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 - لكنها لن تكون رخيصة.

وقال متحدث باسم الشركة وفق "ديلي ميل" إن سعر السيارة سيبدأ من 800 ألف دولار (600 ألف جنيه إسترليني) ولكن يمكن أن يصل إلى مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني) اعتمادًا على المواصفات.

بعد رحلات تجريبية ناجحة ، قالت شركة كلاين فيجن إن أحدث نسخة من النموذج الأولي لسيارتها AirCar قيد العمل والاختبار الآن.

تقطع AirCar مسافة 980 قدمًا (300 متر) من مساحة المدرج وتصل إلى سرعات تصل إلى 124 ميلاً في الساعة، ولكنها تتمتع بسرعة طيران تبلغ 155 ميلاً في الساعة بمجرد أن تكون في الهواء.

تعمل الطائرة بالوقود العادي من مضخة البنزين ويمكنها أن تحمل شخصين إلى ارتفاع أقصى يبلغ 18000 قدم بفضل المروحة الموجودة بين جسم الطائرة والذيل.

ورغم أن AirCar تعمل بالبنزين، فإنها ستتحول إلى سيارة كهربائية "بمجرد أن تصبح كثافة الطاقة في البطاريات جيدة بما يكفي"، بحسب ما قاله أنطون زاجاك، المؤسس المشارك لـ The Next Web .

ويقول مطورو AirCar إنه عندما يتم طرحها للبيع، فإنها ستكون مناسبة للرحلات الترفيهية أو كخدمة سيارات أجرة تجارية على غرار Uber.

وبلمسة زر واحدة، يستطيع الطيار فتح جناحين وإطلاقهما استعداداً للإقلاع في غضون دقيقتين، حيث يتم طيهما وتخزينهما بشكل آمن في جسم المركبة عند الهبوط.

أكملت سيارة AirCar الأصلية بنجاح أكثر من 170 ساعة طيران وأكثر من 500 إقلاع وهبوط. وأصبح الملحن الفرنسي جان ميشيل جار أول راكب في العالم يُقلع بسيارة AirCar الطائرة من شركة كلاين فيجن عام 2024.

تقول شركة كلاين فيجن: "هذه المركبة الثورية قادرة على التحول تلقائيًا من سيارة إلى طائرة في أقل من دقيقتين"

مواصفات سيارة الطيران

المحرك : محرك بقوة تصل إلى 340 حصاناً.

سرعة الانطلاق : 250 كم/ساعة (155 ميلاً في الساعة)

المدى : 1000 كم (621 ميلا)

الطول : 19 قدم

السعر : يصل إلى مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني)

متاحة : الربع الأول من عام 2026

وبحسب مورجان ستانلي، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للسيارات الطائرة إلى تريليون دولار بحلول عام 2040، قبل أن يقفز إلى 9 تريليون دولار في عام 2050.

و الاستخدام الواسع النطاق للمركبات الطائرة سوف يستغل المساحة الفارغة الشاسعة في الهواء مع تقليل الازدحام على الطرق بشكل كبير.