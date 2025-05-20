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زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة اسطنبول

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة اسطنبول

2025-05-20 11:19:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 20 - 5 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الثلاثاء أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر مرمرة وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها.
وذكرت (آفاد) في بيان أن "الزلزال وقع على عمق متوسط وكان مركزه قبالة سواحل بحر مرمرة" مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وشهدت مدينة إسطنبول حالة من القلق لدى السكان الذين شعروا بالهزة الأرضية فيما طمأنت السلطات بأن الوضع تحت السيطرة وتتم متابعته من قبل فرق الرصد الزلزالي.
وتشهد تركيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا لموقعها الجغرافي حيث تعمل فرق الطوارئ على متابعة مثل هذه الهزات لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان والمنشآت الحيوية. (النهاية)

ط أ / ر ج


MENAFN20052025000071011013ID1109575056

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