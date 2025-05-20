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زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة اسطنبول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 20 - 5 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الثلاثاء أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر مرمرة وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها.
وذكرت (آفاد) في بيان أن "الزلزال وقع على عمق متوسط وكان مركزه قبالة سواحل بحر مرمرة" مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وشهدت مدينة إسطنبول حالة من القلق لدى السكان الذين شعروا بالهزة الأرضية فيما طمأنت السلطات بأن الوضع تحت السيطرة وتتم متابعته من قبل فرق الرصد الزلزالي.
وتشهد تركيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا لموقعها الجغرافي حيث تعمل فرق الطوارئ على متابعة مثل هذه الهزات لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان والمنشآت الحيوية. (النهاية)
ط أ / ر ج
وذكرت (آفاد) في بيان أن "الزلزال وقع على عمق متوسط وكان مركزه قبالة سواحل بحر مرمرة" مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وشهدت مدينة إسطنبول حالة من القلق لدى السكان الذين شعروا بالهزة الأرضية فيما طمأنت السلطات بأن الوضع تحت السيطرة وتتم متابعته من قبل فرق الرصد الزلزالي.
وتشهد تركيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا لموقعها الجغرافي حيث تعمل فرق الطوارئ على متابعة مثل هذه الهزات لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان والمنشآت الحيوية. (النهاية)
ط أ / ر ج
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