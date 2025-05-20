  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مدير شركة (تسلا) يدعو إلى تنظيم عملية التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

مدير شركة (تسلا) يدعو إلى تنظيم عملية التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

2025-05-20 11:19:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 – 5 (كونا) -– دعا الرئيس التنفيذي لشركتي (تسلا) و(سبيس إكس) ايلون ماسك اليوم الثلاثاء إلى تنظيم التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي لتواكب التطور الحاصل في هذه المجالات التي تتطلب مجاراتها بقوانين حديثة.
وأكد ماسك في حوار أجراه عن بعد في منتدى قطر الاقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة عن استمراره في قيادة شركة تصنيع السيارات الكهربائية (تسلا) لمدة خمس سنوات وذلك على خلفية تصريحات لمستثمرين شككوا في مدى التزامه بقيادة الشركة.
واوضح أن وجوده في منصب مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزارة كفاءة الحكومة لا يعتبر تضارب لمصالح خاصة وأن دوره "استشاري فقط وليس صاحب قرار".
وتحدث ماسك في الحوار عن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومستقبل السيارات الكهربائية وكيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة تغيير مستقبل العالم إلى جانب تطرقه لخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) والنظرة المستقبلية لها.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية تحت شعار (الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي) بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ويستمر لغاية ال22 من الشهر الجاري. (النهاية)

س س س / س ع م


MENAFN20052025000071011013ID1109575055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث