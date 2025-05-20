مدير شركة (تسلا) يدعو إلى تنظيم عملية التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

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مدير شركة (تسلا) يدعو إلى تنظيم عملية التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 – 5 (كونا) -– دعا الرئيس التنفيذي لشركتي (تسلا) و(سبيس إكس) ايلون ماسك اليوم الثلاثاء إلى تنظيم التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي لتواكب التطور الحاصل في هذه المجالات التي تتطلب مجاراتها بقوانين حديثة.
وأكد ماسك في حوار أجراه عن بعد في منتدى قطر الاقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة عن استمراره في قيادة شركة تصنيع السيارات الكهربائية (تسلا) لمدة خمس سنوات وذلك على خلفية تصريحات لمستثمرين شككوا في مدى التزامه بقيادة الشركة.
واوضح أن وجوده في منصب مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزارة كفاءة الحكومة لا يعتبر تضارب لمصالح خاصة وأن دوره "استشاري فقط وليس صاحب قرار".
وتحدث ماسك في الحوار عن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومستقبل السيارات الكهربائية وكيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة تغيير مستقبل العالم إلى جانب تطرقه لخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) والنظرة المستقبلية لها.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية تحت شعار (الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي) بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ويستمر لغاية ال22 من الشهر الجاري. (النهاية)
س س س / س ع م
وأكد ماسك في حوار أجراه عن بعد في منتدى قطر الاقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة عن استمراره في قيادة شركة تصنيع السيارات الكهربائية (تسلا) لمدة خمس سنوات وذلك على خلفية تصريحات لمستثمرين شككوا في مدى التزامه بقيادة الشركة.
واوضح أن وجوده في منصب مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزارة كفاءة الحكومة لا يعتبر تضارب لمصالح خاصة وأن دوره "استشاري فقط وليس صاحب قرار".
وتحدث ماسك في الحوار عن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومستقبل السيارات الكهربائية وكيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة تغيير مستقبل العالم إلى جانب تطرقه لخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) والنظرة المستقبلية لها.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية تحت شعار (الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي) بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ويستمر لغاية ال22 من الشهر الجاري. (النهاية)
س س س / س ع م
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