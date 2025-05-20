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سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

2025-05-20 11:19:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 5 (كونا) -- رحبت سوريا اليوم الثلاثاء بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها خلال حقبة النظام السابق.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأضاف البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي صدر انسجاما تاما مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون وهو يكرس مبدأ أساسيا مفاده بأن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها.
ورأت أن رفع هذه التدابير يعكس التزاما قانونيا ودبلوماسيا على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي.
واعتبرت أن هذا القرار يعد تكريما لصمود الشعب السوري فعلى مدى الأشهر الماضية واصل السوريون في الداخل والخارج إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات.
وأكدت أن الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية لعبت دورا محوريا في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون.
وأشارت الوزارة إلى ان رفع هذه العقوبات يفتح آفاقا جديدة للتعاون حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم والعودة إليه والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم وفرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأكدت الخارجية السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتهيئة بيئة داعمة للانعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية كايا كلاس أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده. (النهاية)

ع م ن / ر ج


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