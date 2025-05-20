سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

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سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 5 (كونا) -- رحبت سوريا اليوم الثلاثاء بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها خلال حقبة النظام السابق.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأضاف البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي صدر انسجاما تاما مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون وهو يكرس مبدأ أساسيا مفاده بأن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها.
ورأت أن رفع هذه التدابير يعكس التزاما قانونيا ودبلوماسيا على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي.
واعتبرت أن هذا القرار يعد تكريما لصمود الشعب السوري فعلى مدى الأشهر الماضية واصل السوريون في الداخل والخارج إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات.
وأكدت أن الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية لعبت دورا محوريا في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون.
وأشارت الوزارة إلى ان رفع هذه العقوبات يفتح آفاقا جديدة للتعاون حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم والعودة إليه والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم وفرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأكدت الخارجية السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتهيئة بيئة داعمة للانعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية كايا كلاس أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده. (النهاية)
ع م ن / ر ج
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأضاف البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي صدر انسجاما تاما مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون وهو يكرس مبدأ أساسيا مفاده بأن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها.
ورأت أن رفع هذه التدابير يعكس التزاما قانونيا ودبلوماسيا على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي.
واعتبرت أن هذا القرار يعد تكريما لصمود الشعب السوري فعلى مدى الأشهر الماضية واصل السوريون في الداخل والخارج إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات.
وأكدت أن الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية لعبت دورا محوريا في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون.
وأشارت الوزارة إلى ان رفع هذه العقوبات يفتح آفاقا جديدة للتعاون حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم والعودة إليه والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم وفرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأكدت الخارجية السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتهيئة بيئة داعمة للانعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية كايا كلاس أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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