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البرلمان الإسباني يؤيد مبادرة حظر بيع وشراء الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان الإسباني يؤيد مبادرة حظر بيع وشراء الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

2025-05-20 11:19:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 5 (كونا) -- وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الثلاثاء على النظر في مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر شامل على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وحظيت المبادرة بتأييد 176 نائبا وهو العدد المطلوب لتجاوز عتبة الأغلبية البسيطة مقابل رفض 170 نائبا يمثلون الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب (بوكس) اليميني المتطرف و(اتحاد شعب نافارا) اليميني الذين وصفوا المشروع بأنه "متحيز ضد الاحتلال الإسرائيلي ومعاد للسامية".
وينص مشروع القانون على تعديل اللوائح المنظمة للتجارة الخارجية في مجال المواد الدفاعية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج مع الدول المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب كما هو حال الاحتلال الإسرائيلي.
كما يتضمن المشروع بروتوكولا يجيز للحكومة الإسبانية تنفيذ عمليات تفتيش على السفن والطائرات التي تمر عبر الأراضي الإسبانية في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي مع إمكانية مصادرة أي شحنات عسكرية مشتبه بها.
وشارك في الجلسة 346 نائبا من أصل 350 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان الإسباني فيما تمثل الموافقة على النظر في المشروع الخطوة الأولى نحو بدء مناقشته تفصيليا داخل اللجان المختصة تمهيدا للتصويت النهائي عليه لاحقا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكدت وزير الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أن إسبانيا أوقفت بالفعل جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة مع الشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)

ه ن د / ح م ف


MENAFN20052025000071011013ID1109575053

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