البرلمان الإسباني يؤيد مبادرة حظر بيع وشراء الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

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البرلمان الإسباني يؤيد مبادرة حظر بيع وشراء الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 5 (كونا) -- وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الثلاثاء على النظر في مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر شامل على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وحظيت المبادرة بتأييد 176 نائبا وهو العدد المطلوب لتجاوز عتبة الأغلبية البسيطة مقابل رفض 170 نائبا يمثلون الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب (بوكس) اليميني المتطرف و(اتحاد شعب نافارا) اليميني الذين وصفوا المشروع بأنه "متحيز ضد الاحتلال الإسرائيلي ومعاد للسامية".
وينص مشروع القانون على تعديل اللوائح المنظمة للتجارة الخارجية في مجال المواد الدفاعية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج مع الدول المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب كما هو حال الاحتلال الإسرائيلي.
كما يتضمن المشروع بروتوكولا يجيز للحكومة الإسبانية تنفيذ عمليات تفتيش على السفن والطائرات التي تمر عبر الأراضي الإسبانية في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي مع إمكانية مصادرة أي شحنات عسكرية مشتبه بها.
وشارك في الجلسة 346 نائبا من أصل 350 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان الإسباني فيما تمثل الموافقة على النظر في المشروع الخطوة الأولى نحو بدء مناقشته تفصيليا داخل اللجان المختصة تمهيدا للتصويت النهائي عليه لاحقا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكدت وزير الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أن إسبانيا أوقفت بالفعل جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة مع الشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
وحظيت المبادرة بتأييد 176 نائبا وهو العدد المطلوب لتجاوز عتبة الأغلبية البسيطة مقابل رفض 170 نائبا يمثلون الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب (بوكس) اليميني المتطرف و(اتحاد شعب نافارا) اليميني الذين وصفوا المشروع بأنه "متحيز ضد الاحتلال الإسرائيلي ومعاد للسامية".
وينص مشروع القانون على تعديل اللوائح المنظمة للتجارة الخارجية في مجال المواد الدفاعية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج مع الدول المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب كما هو حال الاحتلال الإسرائيلي.
كما يتضمن المشروع بروتوكولا يجيز للحكومة الإسبانية تنفيذ عمليات تفتيش على السفن والطائرات التي تمر عبر الأراضي الإسبانية في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي مع إمكانية مصادرة أي شحنات عسكرية مشتبه بها.
وشارك في الجلسة 346 نائبا من أصل 350 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان الإسباني فيما تمثل الموافقة على النظر في المشروع الخطوة الأولى نحو بدء مناقشته تفصيليا داخل اللجان المختصة تمهيدا للتصويت النهائي عليه لاحقا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكدت وزير الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أن إسبانيا أوقفت بالفعل جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة مع الشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
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