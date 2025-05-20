الرئيس الأمريكي يعلن اختيار تصميم لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية ضد بلاده

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الرئيس الأمريكي يعلن اختيار تصميم لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية ضد بلاده
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اختيار التصميم الهندسي لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية وغيرها من عمليات القصف التي يمكن أن تستهدف الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيث "خلال حملتي الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي ببناء درع دفاع صاروخي متطور لحماية وطننا من خطر الهجمات الصاروخية الأجنبية وهذا ما نفعله اليوم".
وأضاف "يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميا تصميما لنظام متطور سينشر تقنيات الجيل القادم برا وبحرا وجوا بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وقد اتصلت بنا كندا وهي ترغب في المشاركة في هذا النظام لذا سنتواصل معها".
وأوضح أن "القبة الذهبية (القبة الحديدية) ستتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية ومن المفترض أن تدخل الخدمة بكامل طاقتها قبل نهاية ولايتي. سننجزها خلال ثلاث سنوات تقريبا".
وأكد ترامب أن القبة الحديدية "بمجرد اكتمال بنائها ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من جهات أخرى من العالم وحتى لو أطلقت من الفضاء وسيكون لدينا أفضل نظام بني على الإطلاق".
وتابع "لدينا تكنولوجيا متقدمة جدا بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز المتطورة والتي سيتم إسقاطها جميعا وهي في الجو (...) ونسبة النجاح (اعتراض الصواريخ) تقترب جدا من 100 بالمئة وهو أمر لا يصدق".
وأصدر الرئيس ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الرئاسية الحالية أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع إلى البدء في العمل على مخطط لإنشاء قبة حديدية في البلاد وهو أحد الوعود البارزة في حملته الانتخابية. (النهاية)
ع س ج / م م ج
وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيث "خلال حملتي الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي ببناء درع دفاع صاروخي متطور لحماية وطننا من خطر الهجمات الصاروخية الأجنبية وهذا ما نفعله اليوم".
وأضاف "يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميا تصميما لنظام متطور سينشر تقنيات الجيل القادم برا وبحرا وجوا بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وقد اتصلت بنا كندا وهي ترغب في المشاركة في هذا النظام لذا سنتواصل معها".
وأوضح أن "القبة الذهبية (القبة الحديدية) ستتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية ومن المفترض أن تدخل الخدمة بكامل طاقتها قبل نهاية ولايتي. سننجزها خلال ثلاث سنوات تقريبا".
وأكد ترامب أن القبة الحديدية "بمجرد اكتمال بنائها ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من جهات أخرى من العالم وحتى لو أطلقت من الفضاء وسيكون لدينا أفضل نظام بني على الإطلاق".
وتابع "لدينا تكنولوجيا متقدمة جدا بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز المتطورة والتي سيتم إسقاطها جميعا وهي في الجو (...) ونسبة النجاح (اعتراض الصواريخ) تقترب جدا من 100 بالمئة وهو أمر لا يصدق".
وأصدر الرئيس ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الرئاسية الحالية أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع إلى البدء في العمل على مخطط لإنشاء قبة حديدية في البلاد وهو أحد الوعود البارزة في حملته الانتخابية. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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