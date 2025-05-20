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الرئيس الأمريكي يعلن اختيار تصميم لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية ضد بلاده

الرئيس الأمريكي يعلن اختيار تصميم لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية ضد بلاده

2025-05-20 11:19:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اختيار التصميم الهندسي لبناء قبة حديدية لردع التهديدات الصاروخية وغيرها من عمليات القصف التي يمكن أن تستهدف الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيث "خلال حملتي الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي ببناء درع دفاع صاروخي متطور لحماية وطننا من خطر الهجمات الصاروخية الأجنبية وهذا ما نفعله اليوم".
وأضاف "يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميا تصميما لنظام متطور سينشر تقنيات الجيل القادم برا وبحرا وجوا بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وقد اتصلت بنا كندا وهي ترغب في المشاركة في هذا النظام لذا سنتواصل معها".
وأوضح أن "القبة الذهبية (القبة الحديدية) ستتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية ومن المفترض أن تدخل الخدمة بكامل طاقتها قبل نهاية ولايتي. سننجزها خلال ثلاث سنوات تقريبا".
وأكد ترامب أن القبة الحديدية "بمجرد اكتمال بنائها ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من جهات أخرى من العالم وحتى لو أطلقت من الفضاء وسيكون لدينا أفضل نظام بني على الإطلاق".
وتابع "لدينا تكنولوجيا متقدمة جدا بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز المتطورة والتي سيتم إسقاطها جميعا وهي في الجو (...) ونسبة النجاح (اعتراض الصواريخ) تقترب جدا من 100 بالمئة وهو أمر لا يصدق".
وأصدر الرئيس ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الرئاسية الحالية أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع إلى البدء في العمل على مخطط لإنشاء قبة حديدية في البلاد وهو أحد الوعود البارزة في حملته الانتخابية. (النهاية)

ع س ج / م م ج


MENAFN20052025000071011013ID1109575052

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