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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط جماعي

(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط جماعي

2025-05-20 11:19:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 5 (كونا) -- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء على انخفاض جماعي في بورصة (وول ستريت) مع فقدان الارتفاع الكبير الذي قادته أسهم التكنولوجيا خلال الجلسات السابقة.
واستقرت المؤشرات الرئيسية في نهاية تداولاتها بالمنطقة الحمراء بعد أن انخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 14ر23 نقطة أو ما يعادل 39ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 83ر114 نقطة أو ما يعادل 27ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 75ر72 نقطة أو ما يعادل 38ر0 بالمئة.
وتأتي هذه المستجدات بعد أن تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا التي قادت موجة الارتفاع خلال الأيام الستة الماضية في حين أن قطاع التكنولوجيا كان الأسوأ أداء في (ستاندرد آند بورز 500) خلال جلسة اليوم وذلك بخسارة بلغت نحو 9ر0 بالمئة. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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