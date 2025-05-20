(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط جماعي

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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط جماعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 5 (كونا) -- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء على انخفاض جماعي في بورصة (وول ستريت) مع فقدان الارتفاع الكبير الذي قادته أسهم التكنولوجيا خلال الجلسات السابقة.
واستقرت المؤشرات الرئيسية في نهاية تداولاتها بالمنطقة الحمراء بعد أن انخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 14ر23 نقطة أو ما يعادل 39ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 83ر114 نقطة أو ما يعادل 27ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 75ر72 نقطة أو ما يعادل 38ر0 بالمئة.
وتأتي هذه المستجدات بعد أن تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا التي قادت موجة الارتفاع خلال الأيام الستة الماضية في حين أن قطاع التكنولوجيا كان الأسوأ أداء في (ستاندرد آند بورز 500) خلال جلسة اليوم وذلك بخسارة بلغت نحو 9ر0 بالمئة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
واستقرت المؤشرات الرئيسية في نهاية تداولاتها بالمنطقة الحمراء بعد أن انخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 14ر23 نقطة أو ما يعادل 39ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 83ر114 نقطة أو ما يعادل 27ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 75ر72 نقطة أو ما يعادل 38ر0 بالمئة.
وتأتي هذه المستجدات بعد أن تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا التي قادت موجة الارتفاع خلال الأيام الستة الماضية في حين أن قطاع التكنولوجيا كان الأسوأ أداء في (ستاندرد آند بورز 500) خلال جلسة اليوم وذلك بخسارة بلغت نحو 9ر0 بالمئة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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